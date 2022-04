El Gran Teatre del Liceu compleix 175 anys en plena temporada, després diversos canvis d'emplaçament, dos incendis devastadors, un públic fidel de diverses generacions i projectes de futur. La inauguració, el 4 d'abril del 1847, va permetre continuar les representacions que es feien a l'antic Convent de Montsió, prop del Portal de l'Àngel, que ja no existeix.

Primeres imatges del Liceu a la televisió Les primeres imatges que enregistra TVE al Gran Teatre del Liceu són de la nit de gala de la inauguració de la temporada 1962-1963. En cartell, Norma, de Vincenzo Bellini. Canten Mario Parenti, Ricardo Moresco, Leyla Gencer, Fiorenza Cossotto, Bruno Prevedi i Ivo Vinco. La càmera capta la mezzosoprano Fiorenza Cossotto abillant-se amb les robes del seu paper d'Adalgisa. El Liceu és en aquests anys un punt de trobada i relació de les classes benestants. Ocupen la platea i les llotges, moltes de les quals són de la seva propietat. Com sempre en ocasions com aquesta, hi ha gent a la vorera central de les Rambles mirant com entren els espectadors al teatre. Arxiu TVE Catalunya Inauguració de la temporda 1962-1963 al Liceu Ver ahora El mes de setembre del 1965, Barcelona celebra les festes de la Mare de Déu de la Mercè amb un concert de gala. L'Orquestra Filharmònica de Viena i el Cor de la Societat d'Amics de la Música de la capital austríaca, dirigits per Reinhold Schmid, interpreten la Simfonia nº 40 i el Rèquiem de Mozart. És la nit del 27 de setembre del 1965, un acte amb les primeres autoritats de la ciutat i no se'n conserva el so original. Arxiu TVE Catalunya Concert de gala al Liceu per les Festes de la Mercè del 1965 Ver ahora

Els anys del NO-DO, testimoni d'una època De la dècada de 1960 a 1970 podem veure les imatges que va enregistrar l'informatiu NODO, actualment arxiu de la Filmoteca i completament disponible en obert a RTVE Play. N'hem extret diversos moments molt interessants que es van viure el Liceu. El 7 de setembre del 1966, els espectadors del Liceu van gaudir del Ballet rus Moisseiev. Amb el seu director Igor Moisseiev al capdavant, van recórrer alguns teatres espanyols i al Liceu van ballar, entre d'altres, la Dansa de la Primavera d'Ucraïna. L'any 1972 el teatre va fer 125 anys. L'empresari que el dirigia, Josep Antoni Pàmias, l'últim que va tenir el teatre abans de convertir-se en consorci, es va adreçar als espectadors per a l'ocasió, ara fa 50 anys. 03.14 min NODO - El Gran Teatre del Liceu cumple 125 años El Gran Teatre del Liceu organitzava gales amb públic format per dones molt ben pentinades, vestits llargs i joies, homes amb corbatí i sabates lluents. Si el locutor parla del 'tot Barcelona' que hi assisteix, és només una expressió, ja que platea i pisos baixos eren espais molt reservats. 02.46 min NODO - Noche de gala con la representración de Don Carlo en el Gran Teatre del Liceu Un cantant molt estimat a Barcelona va ser el tenor líric Hipòlit Lázaro. Nascut el 1933 a la vil·la de Gràcia, després agregada a la ciutat, va rebre un homenatge molt sentit al Gran Teatre del Liceu després que li fos confiscat tot el que tenia quan vivia retirat a Cuba i s'hi va instaurar el règim castrista. Va morir el 1974 i és molt recordat sobretot per les seves interpretacions de Verdi i Mascagni.

Joan Lluch, 'Migmetro' i un estudiant, altres personalitats del Liceu Ell no cantava, però com a periodista i amb grans coneixements musicals, Joan Lluch (1932-2006) ens va fer arribar a casa tot el que passava al Liceu, com també al Palau de la Música, a través de les ones de Radio Nacional. Durant 30 anys va ser més que un locutor, perquè creava afició amb les seves explicacions. Són molt recordats els programes que dirigia i presentava, com el mític Gran Gala. Lluch va adaptar-se de seguida al nou mitjà televisiu i el 1974, per al programa Giravolt, va utilitzar un recurs molt habitual, seguir algú per explicar una história. En aquest cas, ens presenta un estudiant que passa les seves hores lliures al 5è pis del Liceu, on també coneixem un home que ja hi ha vist gairebé dues mil representacions. El 'galliner' del Liceu ha creat aficionats de per vida i també allotja sovint els majors experts i el públic més exigent. Arxiu TVE Catalunya Aficionats del 5è pis del Gran Teatre del Liceu Ver ahora

María Uriz guardonada amb la Medalla de RNE el 1977 La gran soprano espanyola María Uriz (A Coruña, 1946) va ser la figura jove més destacada de la temporada del Liceu del 1976. L'any li van atorgar la Medalla de RNE. El premi l'havia creat Josep Maria Colomer Pujol, metge foniatra molt relacionat amb el món de la lírica i també RNE. Va fer-hi de crític musical i des del 1953 analitzava les veus dels cantants durant les retransmissions de les òperes. El lliurament del guardó, emès pel programa Barcelona RTVE, va ser a càrrec del mateix Colomer i els directius de RNE a Barcelona Jorge Arandes i Joan Muntsó Cabús. Arxiu TVE Catalunya Arxiu TVE Catalunya - Barcelona RTVE - Premi Medalla RNE per a la soprano María Uriz Ver ahora