Llega a RTVE Play uno de los mejores documentales dedicado a David Bowie. La plataforma de vídeos on demand y gratuita estrena 'David Bowie. Finding fame' una producción que trata sobre la figura e historia de David Bowie que no se conoce. La historia de cómo David Robert Jones se convirtió en David Bowie. El documental de la BBC, dirigido por Francis Whately, sigue los primeros años de Bowie en la indústria musical, desde finales de la década de 1960 hasta la muerte en el escenario de Ziggy Stardust en 1973.

El documental presenta entrevistas de archivo nunca antes emitidas con algunos de los primeros colaboradores de Bowie como Denis Taylor, guitarrista de The Lower Third, Dana Gillespie, pareja del cantante, Kenneth Pitt, agente del artista entre 1967 y 1970 o Gus Dudgeon, productor de "Space Oddity", entre otros.

Pero antes de convertirse en una superestrella, David Bowie tuvo que pasar por un tortuoso camino lleno de fracasos. Los primeros sencillos de Bowie no lograban convencer al público, sufrió el rechazo de numerosas discográficas y la crítica musical no se lo puso nada fácil. Un sufrido camino que culminó con el lanzamiento de "Ziggy Stardust", el primer gran éxito de Bowie y la culminación de todas las cosas que el británico intentó durante los primeros diez años de carrera musical.

El amor, una fuente de inspiracion para Bowie

En medio del camino hacia el éxito, David Bowie también encontró hueco para el amor. En 1968, el cantante conoció a Hermione Farthingale, una bailarina de ballet clásico y el primer gran amor del 'Starman'. "Estaba loco por ella, nos enamoramos al instante", se le oye decir a Bowie durante una grabación del documental. No obstante, el amor terminó pronto cuando Hermione le abandonó en 1969 para trabajar en una película noruega. "Se me rompió el corazón, la seleccionaron y tardé mucho en superarlo. Me destrozó", sentencia Bowie.

Tan fuerte fue su amor que en el álbum Space Oddity, Bowie habla de su relación con Hermione Farthingale. Una de las canciones del disco, "Letter to Hermione" está dedicada íntegramente a ella: "Cuando la compuse pensé se va a enterar, se va a enterar de lo mucho que me hizó sufrír", explica Bowie. La canción mostraba la parte más vulnerable del artista, estaba cantada desde el corazón. "Lloré cuando la escuché, le echaba mucho de menos", confiesa Hermione en una grabación que puede verse en el documental.

David Bowie y Hermione Farthingale

En 1970, Bowie ya vivía con su nueva novia, Angela Barnett. A ella también le dedicó unas cuantas canciones, entre ellas "The Prettiest Star", "Cracked actor" o "Golden Years". La actriz y modelo era una gran inspiración para David Bowie, también le acompañaba en sus giras internacionales por Estados Unidos, Asia y Europa. Sin duda, el amor era una fuente de inspiración muy importante para el artista.