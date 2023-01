Son muchos los documentales que se han hecho a lo largo de la historia sobre la figura de David Bowie, pero ninguno se ha centrado tanto y con tanto éxito en el sufrido camino que tuvo que recorrer para alcanzar la fama. 'David Bowie: Finding Fame' ('David Bowie: Los primeros años'), es la tercera parte de la trilogía documental del británico Francis Whatley. En esta tercera entrega, el documentalista se centra en la infancia, las influencias artísticas, los primeros grupos musicales y los primeros fracasos de David Bowie en el mundo de la música. Un documental sobre la historia desconocida de uno de los grandes íconos del siglo XX y principios del XXI.

"No tuve una infancia especialmente feliz, mis padres eran unas personas frías, por eso siempre he buscado el afecto de los demás", son las primeras palabras que oímos pronunciar a David Bowie en el documental. "Creo que todos tenemos la inquietud o sentimos curiosidad por saber más de nosotros mismos. Nos gustaría escapar y descubrir quienes somos" se le oye también decir mientras aparecen imágenes de su infancia en Brixton, un barrio situado al sur de Londres.

El camino hasta convertirse en David Bowie

A mediados de los años 60, Londres representaba un estilo de vida y un lenguaje cultural único en el mundo. En aquel contexto, David Robert Jones comenzaba a componer sus primeras canciones: "Lo que más hacía era cantar las canciones de otros, pero me cansé de cantar canciones ajenas y decidí escribir las mías". Por aquel entonces, Bowie aún no era nadie, ni siquiera era Bowie. No había nadie en la indústria musical que conociera su música, su talento.

Y así fue hasta 1965, cuando la banda The Lower Third puso en marcha una búsqueda para encontrar a su nuevo vocalista. Denis Taylor, Graham Rivens y Phil Lancaster vieron a muchos cantantes antes de elegir a David Bowie. "Nos impresionó su voz, cuando empezó a cantar nos dimos cuenta de que era el vocalista ideal para el grupo", confiesa Denis Taylor, guitarrista de la banda. Era la cuarta vez que Bowie intentaba unirse a un grupo, hasta que lo consiguió.

David Bowie y The Lower Third

El 17 de septiembre de 1965, tan solo unos meses después de unirse a la banda, David Jones se reinventa convirtiéndose en David Bowie. Por lo general, The Lower Third tocaba las composiciones de David, pero también otros éxitos del momento. La mayoría de canciones que componía Bowie para el grupo hablaban sobre su infancia en Bromley, un barrio de las afueras de Londres en el que Bowie vivió durante toda su adolescencia.

El primer gran fracaso que David Bowie experimentó antes de alcanzar la fama mundial ocurrió durante su paso por The Lower Third. La banda asistió en 1966 a los estudios de la BBC para realizar una audición. En la sede de la televisión pública británica cantaron tres canciones: "Out of sight", "Chim Chim Cher-ee" de Mary Poppins y "That's a Promise", esta última compuesta por el propio Bowie. "Es un grupo del montón, el vocalista es un simple aficcionado, desafina, no creo que mejoren con más ensayos. El cantante no destaca en nada, no tiene personalidad. Nada de lo que hacen resulta entretenido", fue la respuesta que recibió The Lower Third por parte del departamento de música de la BBC.

Pero no todo lo que vino después fue malo, tras ser rechazados por la BBC, la banda firmó un contrato para grabar un disco con el productor Tony Hatch. "Cuando me llamaron para decirme que tenían un artista con mucho talento y que escribía sus propias canciones me pareció estupendo", explica el productor durante una entrevista en el documental. David Bowie llegó al estudio de grabación con "Can’t Help Thinking About Me", un tema pegadizo que surgió cuando Bowie intentaba escribir historias cortas sobre marcharse de casa. "Me pareció que podía ser un éxito, estaba bien estructurada y era muy pegadiza", confiesa Hatch. Sin embargo, el single fue un fracaso y Bowie abandonó The Lower Third para siempre.