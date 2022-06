59:29

Hace exactamente 50 años, el 16 de junio de 1972, se lanzó el álbum que cambió para siempre la trayectoria musical de David Bowie, el disco con el que se convirtió en una rock star y con el que definió uno de los momentos más talentosos y creativos de su carrera y, a la par, de la música del siglo XX. Recreamos “The rise and fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars” alternando cortes del disco con demos, versiones previas, versiones originales, rarezas de estudio o tomas en directo.

Playlist;

(sintonía) DAVID BOWIE “Ziggy Stardust” (demo)

DAVID BOWIE “Five years” (del álbum Ziggy Stardust)

DAVID BOWIE “Soul love” (del álbum Ziggy Stardust)

ARNOLD CORNS “Moonage daydream” (single, 1971)

ARNOLD CORNS “Hang on to yourself” (single, 1971)

DAVID BOWIE “Starman” (del álbum Ziggy Stardust)

DAVID BOWIE “It ain’t easy” (del álbum Ziggy Stardust)

Versión y Original; RON DAVIES “It ain’t easy” (single, 1970)

DAVID BOWIE “Lady Stardust” (demo)

DAVID BOWIE “Star” (del álbum Ziggy Stardust)

DAVID BOWIE “Round and round” (toma de estudio)

DAVID BOWIE “Sweet head (descarte de estudio)”

DAVID BOWIE “Sufragette City” (live at Hammersmith Odeon, Londres, Julio 1973)

DAVID BOWIE “Rock’n’Roll suicide” (del álbum Ziggy Stardust)

DAVID BOWIE “Velvet goldmine” (descarte de estudio)