Un any més, ses majestats Melcior, Gaspar i Baltasar tornaran a portar la màgia a tot arreu amb la tradicional desfilada pels carrers de les ciutats. Aquest 5 de gener de 2023 és una data molt esperada després de dos anys marcats per les restriccions de la pandèmia. La de l'edició passada va estar marcada per l'obligatorietat de la mascareta, la prohibició de llançar caramels i la distància de seguretat.

Ara, viure la Cavalcada de Reis suposa recuperar l'essència de sempre. Per això, no et pots perdre la popular Cavalcada de Reis d'Orient a Barcelona, així com les de diferents zones del territori català. La rua de la capital catalana també es podrà seguir en directe a La 1 o a RTVE Play Catalunya.

Els Reis d'Orient arribaran a la capital catalana, com sempre, a les 16:00 h de la tarda a la plaça del Portal de la Pau amb el tradicional pailebot Santa Eulàlia. Immediatament després, començaran la rua pels carrers de la ciutat amb un recorregut que enguany s'ha modificat i amb diferents novetats, com les noves carrosses que acompanyaran el seguici.

Recorregut de la Cavalcada de Reis 2023 El recorregut començarà a les 18:00 h de la tarda a l’avinguda del Marquès de l’Argentera amb passeig de la Circumval·lació, i acabarà al voltant de les nou del vespre a la Font Màgica de Montjuïc. 00.47 min Barcelona espera la rebuda més multitudinària als Reis Mags | Guillem Vives Enguany, s'ha hagut de modificar per evitar les obres del centre de la ciutat, així que no passarà per la Via Laietana, les places Urquinaona, Catalunya i Universitat i el carrer de Pelai. Recorregut de la Cavalcada dels Reis d'Orient 2023 a Barcelona Cavalcada dels Reis d'Orient a Lleida . C omença a les 17.05 h amb l'arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient a l’estació de Trens Lleida-Pirineus.

. C omença a les 17.05 h amb l'arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient a l’estació de Trens Lleida-Pirineus. Cavalcada dels Reis d'Orient a Tarragona . A les 18.15 h arribaran per via marítima a la ciutat Ses Majestats els Reis Mags d’Orient des de terres de l’Orient, que és saludada per les sirenes dels vaixells i barques del port. A les 19 h, des del carrer Reial, començarà la cavalcada, que obre la Guàrdia Urbana motoritzada i la carrossa del Fanal de la ciutat de Tarragona.

. A les 18.15 h arribaran per via marítima a la ciutat Ses Majestats els Reis Mags d’Orient des de terres de l’Orient, que és saludada per les sirenes dels vaixells i barques del port. A les 19 h, des del carrer Reial, començarà la cavalcada, que obre la Guàrdia Urbana motoritzada i la carrossa del Fanal de la ciutat de Tarragona. Cavalcada dels Reis d'Orient a Girona. L'arribada de Ses Majestats a la ciutat es produirà el dijous 5 de gener al Campament Reial que s’ubicarà al Parc de la Devesa, al Camp de Mart, de 15:45 h a 18 h. I des d’on tot el seguici reial començarà un recorregut a peu fins a La Copa, on es farà un gran acte final.

Sis noves carrosses amb caramels La Cavalcada d’enguany constarà d'una nova carrossa de doble altura per cada rei mag. També seran noves les carrosses de l’Estel, les joguines i les Instruccions per Somiar. En aquest cas, tindran 20 metres de llargada i molta tecnologia. Les carrosses dels reis seran: La nova carrossa del rei Melcior i el seu seguici màgic tindrà unes ales lumíniques i l’acompanyaran coreografies del Centre de Dansa de Catalunya.

carrossa del i el seu seguici màgic tindrà unes ales lumíniques i l’acompanyaran coreografies del Centre de Dansa de Catalunya. El rei Gaspar estrenarà carrossa i anirà acompanyat del seu seguici màgic amb coreografies de Som-hi Dansa.

estrenarà carrossa i anirà acompanyat del seu seguici màgic amb coreografies de Som-hi Dansa. El rei Baltasar tancarà la benvinguda reial la nova carrossa i el seguici màgic, amb una coreografia d’Anna Mbengue. Cavalcada de Reis a Barcelona A més, després de dos anys sense, aquest 2023 tornen els caramels. Ses Majestats els Reis d’Orient tornaran a repartir aquests dolços entre els assistents a la Cavalcada. El 2021 no va haver-hi rua de carrosses per la situació de la covid. El 2022 es va decidir no donar caramels per evitar aglomeracions als carrers i evitar un contagi massiu de covid. 01.10 min La Cavalcada dels Reis d'Orient estrena nou recorregut i recupera els caramels | Guillem Vives