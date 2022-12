Es una de las protagonistas de este 2022, su vida amorosa ha acabarado los titulares de la prensa del corazón y su sonada ruptura ha dado la vuelta al mundo. Pasó d estar comprometida a estar soltera en un par de días, después de que saliera a la luz las infidelidades de su ahora expareja, Íñigo Onieva. Ya fuera un "nanosegundo en el metaverso", cuando confirmó que esas imágenes eran actuales y no sacadas de contexto, como aseguró el empresario, cortó por lo sano. Porque ella para los cuernos es "muy cuadriculada" y no iba a tolerar esa traición. En lugar de quedarse en casa, ella decidió seguir con su vida y cumplir con sus compromisos. Ahora está abierta al amor, de hecho, está empezando a salir con un chico. El 2022 no ha sido su mejor año, pero también ha tenido sus momentos felices, sobre todo, en el terreno profesional. Por ejemplo, ha estrenado su documental en Netflix. Su vida sentimental sigue despertando el mismo interés que siempre, pero ella como personaje público en solitario también. Única, natural y espontánea. Por eso y por muchos otros motivos, Tamara Falcó no podía faltar en el espacial de Nochevieja de José Mota.

Cada vez que visita MasterChef, nos regala momentos tan divertidos como este, cuando Carmina Barrios le tuvo que explicar lo que significaba la palabra "chochi". Hija de Isabel Preysler, está más que acostumbrada a las cámaras y a protagonizar las portadas de las revistas. Ella reconoce que es pija y no le molesta que se lo digan. Su manera de hablar y su personalidad la convierten en el personaje perfecto a imitar.

“Parece que @Tamara_Falco_ estará en el especial de Nochevieja…�� Natalia Barrios �� pic.twitter.com/7yCIg8xfBA“ — Jose Mota (@JoseMotatv) December 16, 2022

"Parece que Tamara Falcó estará en el especial de Nochevieja", anunciaba el cómico José Mota en su cuenta oficial de Twitter. En la publicación comparte un vídeo co sus seguidores, un pequeño adelanto de lo que veremos el próximo 31 de diciembre. La imitadora de la marquesa de Griñón aparece junto a un cabellero con armadura, que aparentemente es Íñigo Onieva. "Voy a dar las Campanadas, mami y tío Mario todavía no se lo creen", asegura ella. ¡Ya estamos deseando ver su aparición en este especial!

José Mota vuelve como cada fin de año con su especial de Nochevieja en RTVE. El humorista convertirá la risa en un arma contra todo mal en Sálvese quien Putin. Así se llamará el especial que podrá disfrutarse, en La 1 y RTVE Play, antes de que Ana Obregón y Los Morancos den las Campanadas.