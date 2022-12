¿Tamara Falcó está ilusionada de nuevo? Apenas un par de meses después de que la marquesa de Griñón anunciase su compromiso de boda y su posterior ruptura tras filtrarse el famoso video del beso de Íñigo Onieva con otra mujer, Tamara vuelve a confiar en el amor. Al menos eso es lo que aseguró un programa de televisión, donde se ha vinculado a la hija de Isabel Preysler con otro empresario de éxito: Hugo Árevalo, amigo del su ex. Todo un culebrón en el que nadie confirma ni desmiente nada, pero del que se han hecho eco las redes. Y el propio Íñigo Onieva, quien tras enterarse de la noticia ha cargado contra Hugo Árevalo con graves amenazas y una gran agresividad que achaca a "expresar la traición que sentía" después de que Hugo haya roto la ley no escrita de no liarse con amigos de un ex...

Íñigo Onieva estalla contra Hugo Arévalo

Entre todo el revuelo por si Tamara está enamorada de nuevo, su ex ha tomado el máximo protagonismo tras filtrarse los mensajes que le ha enviado a Hugo Arévalo, quien era uno de sus amigos más cercanos. Pero todo eso ha cambiado: "Hugo, eres una sucia rata", escribe Íñigo Onieva en sus primeras líneas. Y eso es solo el comienzo: "Declararse a la ex de un amigo es algo que de por sí está prohibido dentro del código de hombres. Pero tú encima te has declarado y has besado a la exprometida del que se supone que era uno de tus íntimos amigos para coronarte tan solo un mes después de dejarlo", continúa en su escrito.

El ex de Tamara habla de traición y las redes se le han echado encima después de que fuera él el infiel en su relación con Tamara. Sin embargo, Onieva asegura que se trata de un código de honor entre hombres y que se está aprovechando de la debilidad de la marquesa: "Tras haberte acogido en mi relación, incluyéndote en nuestros viajes, vas y te atreves a hacer semejante traición para aprovecharte de una mujer vulnerable. No es que solamente no seas hombre, sino que eres una mierda de ser", escribe el empresario.

No contento con estas palabras, Íñigo Onieva ha vertido toda una ola de descalificativos hacia Hugo: "Das asco, pero sobre todo pena. Eres un trepa social interesado, tóxico, nocivo, acomplejado e inseguro. Un nuevo rico que coge berrinches cuando no está incluido en un plan", cuenta. Además, el ex de Tamara le ha acusado públicamente de ser él quien filtraba detalles de su relación a la prensa: "Vas hablando mal de todo el mundo e incluso filtrando a la prensa. Eras el topo y ahora eres la rata", incide.

íñigo se ha escudado en cómo ha sentido esta traición, ya que le tenía "especial cariño" y creía que tenía algo bueno en todas sus inseguridades. Sin embargo, asegura que al mismo tiempo no le sorprendió: "Me lo esperaba. Que hayas hecho esto habla del tipo de espécimen que eres. Te vas a quedar muy solo, más de lo que ya estás. No vales ni el tiempo que destino a escribirte estas líneas", asegura. Y finaliza con una última amenaza que ha levantado las alertas de Tamara: "Más vale que no te tenga cerca. No voy a ir a tu casa ni a contactarte, pero ya que no puedo aliviarme machacándote lo hago de esta manera. No creo ni que te dé vergüenza", ha sentenciado.