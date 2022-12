La noticia de la ruptura entre Aitana y David Bernardeau es sin duda una de las noticias del año en el mundo del corazón. Lo adelantó la revista Lecturas, y desde entonces, cualquier noticia sobre la cantante o el actor protagonizan los titulares de la prensa rosa. Además, todo esto ha salido a la luz cuando ambos se encuentran en plena promoción de La última, la serie de televisión en la que han trabajado juntos y dónde Aitana ha debutado como actriz.

En estas últimas semanas, han acudido juntos a estrenos, photocalls, eventos, declaraciones, y todo lo necesario para promocionar la serie. Y aunque no sabemos con exactitud cuando empezaron los problemas en la pareja, algunos usuarios de internet se han fijado en sus últimas entrevistas, y han ‘leído entre líneas’ las respuestas de Aitana y Miguel.

Unos les ven forzados. Otros aseguran que están incómodos. E incluso algún usuario cree que se lanzan algunas ‘pullitas’ disimuladas. El caso es que en la entrevista les preguntan cuando fue la ultima vez que se dijeron ‘te quiero’, o algún otro aspecto personal de la relación.

Recuperamos a continuación algunos de esos clips de video que demuestran que estaban en crisis y no lo supimos ver:

“Lo que me estoy riendo con esto de Aitana y Miguel no tiene nombre. La incomodidad sjjdjdjdjd cuándo fue la última vez que os dijisteis te quiero ajsjsjs no saben ni que contestar. El maldito Walt Disney detrás apuntándoles con una pistola para que hicieran promo sin estar juntos pic.twitter.com/tQI6uRYeEy “

Así se conocieron Aitana y Miguel Bernardeau

Lo suyo empezó en 2019 a raíz de Instagram. Fue todo por Élite, que lanzó a Miguel Bernardeau a la fama: Aitana vio la serie y, aunque quería hablar con él, no quería dar el primer paso y comenzar ella la conversación, así que decidió lanzar una indirecta. "Un día puse una story: 'Me ha encantado Élite', a ver si me decía algo. Tenía 19 años, soy muy joven, pero ahí era todavía más. Un poco infantil y nada, de repente me dijo: 'Muchas gracias'. Empezamos a ser amigos hasta que bueno... pasó algo más", explicó en Vanity Fair.