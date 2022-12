Llevamos meses escuchando rumores de crisis, sin embargo, nadie se esperaba la noticia: Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau podrían haber roto su relación tras cuatro años de amor. La pareja protagoniza este miércoles la portada de la revista Lecturas, que asegura que la cantante ya no está con el actor. Al parecer, habrían decidido continuar su camino por separado, algo que ha sorprendido a sus fans, ya que acababan de estrenar su proyecto en común, la nueva serie de Disney protagonizada por ambos: La última.

Aitana y su cambio radical de look: ya no luce su larga melena GTRES

El mismo día que eran portada, Aitana tenía cerrado un compromiso publicitario con una de las marcas con las que trabaja y ha atendido con toda la naturalidad posible a la nube de micrófonos que se ha avalanzado sobre ella. "Entiendo vuestra profesión y las preguntas, pero yo no voy a hablar de esto. No quiero confirmar, ni desmentir nada."

Pero ni el nuevo estilo ha conseguido desviar la atención de los medios que le han preguntado insistentemente por Miguel Bernardeau: "Sabéis que nunca hablo de mi vida y no va a ser hoy un día distinto". De hecho, se ha atrevido a pedir que no la sigan por la calle ni la acosen en la entrada de su casa.

Desde que la conocimos en Operación Triunfo , la melena larguísima y castaña con flequillo ha sido su seña de identidad . En uno de los momentos más cruciales de su vida, se ha estrenado como actriz y está a punto de cerrar su gira en un macroconcierto en el Wizink Center de Madrid, Aitana se ha presentado ante los flashes con un cambio radical de look. "¿Os gusta, os gusta?" preguntaba a la prensa. La catalana se ha atrevido con una media melena morena muy oscura.

En cuanto a los motivos de esta supuesta ruptura, parece que la pareja atravesó una gran crisis durante el rodaje de La última que acabó en distanciamiento. Parece que los rumores eran ciertos y Aitana y Miguel Bernardeau no han logrado superar el bache . No ha felicitado públicamente esta vez la cantante a su chico, que sopló 26 velas el pasado lunes. Aunque siempre han vivido su amor en privado, de vez en cuando somos testigos de su amor en redes sociales, sobre todo en ocasones especiales como un cumpleaños .

Ahora Lecturas asegura que la pareja ha roto tras cuatro años de relación. Aitana y Miguel Bernardeau se mudaron juntos hace un año. Según la revista, el actor habría vuelto a vivir a la casa de sus padres , Ana Duato y Miguel Ángel Bernardeau. La cantante decidió comprarse el chalet muy cerca de la residencia de los padres de su chico, ya que siempre se han llevado de maravilla. En el reportaje fotográfico que acompaña la noticia, la revista publica unas imágenes en las que se ve al cantante tocar el timbre de la casa de Aitana, lo que significaría que ya no tiene llaves de la vivienda.

Fue en la premiere de la serie en Madrid cuando los vimos juntos por última vez, a finales de noviembre. Durante la rueda de prensa les vimos más fríos, incómodos, incluso algo distantes posando en el photocall. Siempre han preferido llevar su relación de una manera más discreta, alejada de los focos, por eso no nos extrañó esa timidez a la hora de posar ante las cámaras. Además, no tuvieron problema a la hora de hablar de su relación y contestar a las preguntas de los medios de comunicación, desde sus inicios hasta su experiencia trabajando juntos. Este era el debut de Aitana en el mundo de la interpretación. " Ella es mi amiga, mi pareja y es una actriz increíble ", aseguró Miguel Bernardeau hace un par de semanas.

¿Cómo se conocieron Aitana y Miguel Bernardeau?

Su historia de amor empezó en Instagram, cuando Miguel Bernardeau se hizo famoso gracias a su papel en Élite. Aitana vio la serie y, aunque quería hablar con él, no quería dar el primer paso y comenzar ella la conversación, así que decidió lanzar una indirecta. El actor le siguió el juego y así empezaron a hablar, a través de redes sociales. Quedaron a cenar, pero aquella primera cita no fue precisamente sobre ruedas, tal y como contó la pareja en televisión: a ella se le cayó la copa, él no comió nada... Además, les reconocieron sus fans, que se quedaban a cuadros al verles juntos. Un desastre que acabó mucho mejor de lo que esperaban.