"Yo solo te digo que quiero empezar a estudiar interpretación", le dijo Aitana a Ibai Llanos a mediados de 2021. Ahora por fin su deseo se hace realidad: la cantante debuta en La última, que ve la luz este viernes 2 de diciembre. Aitana da el salto de la música a la actuación y qué mejor forma de hacerlo que junto a Miguel Bernardeau. Su novio desde hace varios años conquistó al público con Élite y ahora triunfa en 1899, su suegra Ana Duato es una de los rostros más famosos de nuestra televisión y su suegro Miguel Ángel Bernardeau tiene una larga carrera como productor. Aitana se embarca ahora en su primer proyecto como actriz, en el que vivirá una historia de amor junto a su novio en la vida real. Te contamos todo sobre su relación.

Así se conocieron Aitana y Miguel Bernardeau

Lo suyo empezó en Instagram. Fue todo por Élite, que lanzó a Miguel Bernardeau a la fama: Aitana vio la serie y, aunque quería hablar con él, no quería dar el primer paso y comenzar ella la conversación, así que decidió lanzar una indirecta. "Un día puse una story: 'Me ha encantado Élite', a ver si me decía algo. Tenía 19 años, soy muy joven, pero ahí era todavía más. Un poco infantil y nada, de repente me dijo: 'Muchas gracias'. Empezamos a ser amigos hasta que bueno... pasó algo más", explicó en Vanity Fair.

Aitana debuta como actriz en 'La última', en la que también participa Miguel Bernardeau GTRES GTRES/ Sergio R Mporeno

Quedaron a cenar, pero aquella primera cita no fue precisamente sobre ruedas, como cuenta la pareja en El Hormiguero: a ella se le cayó la copa, él no comió nada... Y encima a la salida del restaurante, por la calle Fuencarral, les reconocieron sus fans, que se quedaban a cuadros al verles juntos. Total, un desastre. "Entonces, de repente me metí en un taxi, Miguel se fue por otro lado, sin despedirnos", recuerda la cantante. "Ya no lo voy a ver en mi vida", pensó entonces, pero estaba muy equivocada.