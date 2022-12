¿No sabes qué ver hoy en televisión? Este miércoles 14 de diciembre RTVE te trae varias opiones para que puedas elegir la que más te guste. Esta semana nos despediremos de la Copa del Mundo de Qatar 2022 tras varias semanas intensas entre partido y partido. No te pierdas la semifinal entre Francia y Marruecos, solo uno de ellos llegará a la gran final. Después del encuentro decisivo, engánchate a Fuerza de paz, la nueva serie de La 1 que se estrena hoy. Si ninguna de estas propuestas te convence, La 2 emite varios documentales. ¿Ya te has decidido? Si tu respuesta es "no", sigue leyendo.

19:45 horas, en La 1 - Semifinal Copa del Mundo: Francia - Marruecos Tras el encuentro entre Croacia y Argentina, no te pierdas la segunda semifinal entre Francia y Marruecos, que sin duda ha sido la sorpresa de este Mundial tras vencer a Portugal y dejar a Cristiano Ronaldo fuera de la competición.¿Hará lo mismo con la selección francesa de Kylian Mbappé, una de la grandes favoritas para convertirse en la próxima vencedora? A partir de las 19:45 horas en La 1, ambas selecciones se juegan su paso a la gran final, que tendrá lugar el próximo domingo a las 16:00 horas. Semifinales del Mundial de Catar en RTVE: Argentina-Croacia y Francia-Marruecos PRENSA RTVE El postpartido podrás seguirlo en Teledeporte, y por la noche, 'Estudio Estadio: Mundial' repasará lo más destacado de esta jornada en la que ya conoceremos qué final nos espera en Catar.

22:10 horas, en La 1 - Estreno de Fuerza de paz A partir de las 22:10 horas, podrás disfrutar en La 1 de los tres primeros capítulos de Fuerza de paz, el nuevo thriller de RTVE. Y en RTVE Play se puede ver la primera temporada completa, que tiene ocho capítulos. Protagonizada por Silvia Alonso, Martiño Rivas, Félix Gómez, Alain Hernández, Iria del Río, Alfonso Bassave y William Shephard, la ficción está ambientada en Guinea Ecuatorial, donde la misión de paz de un contingente militar español se ve comprometida tras la muerte de uno de sus miembros. Un suceso que será investigado de manera extraoficial por la sargento Paula Elgueta, a quien da vida la protagonista Silvia Alonso, que no se detendrá hasta saber la verdad. Alfonso Bassave: "Estoy feliz de no haber entrado en el ejército" RTVE.es