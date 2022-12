La lluvia no da tregua en España, pero nosotros te traemos la solución. Palomitas, sofá, manta y televisión, por RTVE te trae la mejor programación el 9 de diciembre para que no te pese quedarte un viernes en casa. España ya está eliminada, pero el Mundial de Catar sigue y Argentina y Países Bajos lucharán por pasar a semifinales. El partido lo puedes ver en La 1 a partir de las 19:45 horas. Si el deporte no es lo tuyo, no te preocupes. Por la noche, podrás disfrutar en La 1 de la película El puente de los espías, con Tom Hanks a la cabeza. En La 2, lo mejor del cine hispano: El hijo de la novia.

19:45 horas, Cuartos de final en La 1: Países Bajos - Argentina Después de la eliminación de la selección española de fútbol, otros equipos siguen buscando la gloria en el Mundial de Catar. Este viernes es el turno de Argentina y Países Bajos, que se juegan su pase a la semifinal. Podrás seguir el encuentro, que tendrá lugar en el Estadio Lusail, en La 1 y RTVE Play a partir de las 19:45 horas. Y tú, ¿con quién vas? Horario y dónde ver hoy en TV gratis el partido entre Países Bajos y Argentina en el Mundial de Catar RTVE Play

22:20 horas, Cine en La 1 - El puente de los espías Esta noche también podrás disfrutar de lo mejor de Hollywood. A partir de las 22:20 horas, La 1 emite la película El puente de los espías. Dirigida por Steven Spielberg, este thriller narra los hechos ocurridos en plena Guerra Fría, cuando la Unión Soviética captura al piloto norteamericano Francis Gary Powers. Sentenciado a diez años de prisión, la única esperanza de Powers es James Donovan, un abogado de Brooklyn contratado por la CIA para negociar su puesta en libertad. El puente de los espías fue nominado a mejor película en los Premios Oscar.