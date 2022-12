Luz Gabás: "'Lejos de Luisiana' es mi novela más ambiciosa y coral"

Luz Gabás se mete en la piel de nativos americanos, africanos, esclavos, comerciantes, mayores, jóvenes, mujeres y hombres en su nueva novela ganadora del último Premio Planeta, Lejos de Luisiana. “Es la más ambiciosa. Es una novela río. Todos los personajes crecen, se desarrollan y se resuelven. El reto ha sido escribir una novela tan coral y tan compleja, porque son personajes muy diferentes”, subraya Luz Gabás en A media mañana.

Samanta Villar asegura que la exalcaldesa de Benasque saber tocar la tecla adecuada a la hora de escribir sus novelas y no le falta razón. Su primer libro, Palmeras en la nieve fue todo un éxito, su adaptación cinematográfica se alzó con dos goyas y en la quinta consigue el Premio Planeta. ¿Qué tienen sus novelas que conectan con el lector? “Tienen mi voz y mi voz es lo que a mí me gustaría leer. Me gusta mucho la historia, pero me gusta mucho la reflexión, las historias de amor, personajes con desarrollo emocional interesante y con sus dilemas”, afirma Luz Gabás ante los micrófonos de RNE.

Una historia de amor ambientada en una época convulsa Luz Gabás plantea no solo una trama donde la historia está presente, sino que el amor es otro de los protagonistas. “Esta es mi voz y a mí me gusta leer historias que me recuerda un poco a las del siglo XIX”. Lejos de Luisina narra la historia de amor entre un indio, hijo de un jefe tribal, y una criolla súbdita de ese país, de familia de pudientes comerciantes. “Leí esta de amor prohibido entre un indio, que se enamora de una criolla hija de un comerciante francés. Huyen, los cogen y a él lo matan. Si hay leyenda es que hubo algo de realidad porque hay que contar que vivían eran pocos, en un territorio muy grande, muy poco poblado y ese fue el hilo del que tiré”, confiesa la escritora.

Luisiana perteneció a la corona española durante 40 años Durante casi medio siglo de vida, el territorio estadounidense perteneció a la corona española. Sin embargo, esta parte de la historia no ha quedado grabado en el colectivo debido al poco tiempo que estuvo bajo dominio español. ¿Tenía intención Luz Gabás de recuperarla? “No era mi intención. Yo en realidad, al igual que las otras novelas, escribía sobre un pálpito. En esta yo quería hablar del esfuerzo de la vida como una batalla diaria para salir adelante como individuos y como sociedad. Yo estaba con esa reflexión y entonces me topé con el contexto. Y dije este es el contexto, porque es que todos los grupos sociales que estudiaba me venía a la cabeza esa imagen del esfuerzo”, destaca la escritora en A media mañana. Una “tesis” planteada para que el conjunto del libro tuviera la coherencia necesaria. “Hay partes que están estudiadas, por ejemplo, el papel de España en la independencia de los Estados Unidos. Ahí sí que hay bibliografía en España y en castellano y por lo historiadores españoles. El resto la ambientación y ya cuestiones más locales, reuniones con los nativos americanos, etcétera están en archivos online y en la Asociación Histórica de Luisiana”, responde la aragonesa.