Lo primero que te sucede si ganas el Premio Planeta es la imposibilidad del sueño. El galardón se anuncia casi a medianoche, con suerte llegas a la cama a las cuatro de la mañana y a las ocho ya estás concediendo entrevistas. “He dormido una hora, pero estoy de subidón y con una gran responsabilidad también”, afirma Luz Gabás, sin rastro de cansancio tras ganar el premio por Lejos de Luisiana, en una entrevista con RTVE.es

El millón de euros también ayuda. Gabás es una autora superventas, esencialmente por Palmeras en la nieve, publicada en 2012, pero siente que su carrera literaria sube a otro escalón. Ha pasado tiempo, pero recuerda exactamente el día que todo comenzó hace ya unos años: Leandro Pérez organizaba junto a Arturo Pérez-Reverte un libro de relatos sobre el papel de España en la independencia de Estados Unidos y Gabás puso el ojo en Luisiana, territorio que perteneció a España durante 40 años, entre 1863 y 1803. No conocía ninguna historia de esa Historia. ¿Cómo era posible?

“Muy fácil: en mi época no aprendí nada y lo que sé del asunto lo he tenido que buscar”, resume. ¿Sirven las novelas para rescatar a la historia? “Los ingleses venden muy bien su pasado, hasta en las series, por ejemplo. En España no hemos sabido quizás vender nuestra historia. La novela histórica está muy bien, pero tiene que ser en parte histórica y en parte enganche para que llegue al gran público”.

Armar tramas en un contexto histórico no es nada nuevo para Gabás, que ya ha recurrido a esta estrategia en cuatro ocasiones. Palmeras en la nieve entroncaba además con el pasado de su familia en Guinea Ecuatorial, pero en Lejos de Luisiana su corazón se ha enganchado a los nativos norteamericanos.

“Es como si fuera nuestro ‘último mohicano’. Tuvimos un momento de conexión con esos indios con plumas que hemos idealizado, pero también hemos infravalorado con el tema de la bebida, por ejemplo. Lo común que aparece en los documentos, si buscas en sus proverbios, su forma de vida, y filosofía es que hay una descompensación con la imagen que tenemos”, desarrolla. “En la novela muestro aquellos que pelearon por sus tierras y a aquellos que negociaron con tal de mantener la paz”.

