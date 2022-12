Tenía tan solo 21 años de edad y se había convertido en todo un referente del body positive. Y lamentablemente, sus padres han tenido que comunicar la noticia: "Con gran pesar anunciamos la luz de nuestra vida, nuestra amable, cariñosa y hermosa hija, Megha Thakur, falleció repentina e inesperadamente el 24 de noviembre de 2022 en las primeras horas de la mañana", han escrito al lado de una fotografía de la influencer canadiense. No habían comunicado la noticia hasta ahora rotos por el dolor de la pérdida de una hija.

Megha Thakur muere repentinamente a los 21 años

A diferencia de las creadoras de contenido de sobre moda, Megha Thankur defendía su cuerpo delgado y animaba a sus seguidores a quererse a sí mismos y aceptar el cuerpo que tienen. Con casi un millón de seguidores, la tiktoker había hablado en más de una ocasión de sus problemas de salud mental por verse demasiado delgada.

"Tuve una ansiedad muy grave que se convirtió en estrés, el cual me llevó a tener un ataque al corazón. Estuve deprimida durante años. Fue horrible, no quería estar viva", contó. Valoró el suicidio, pero finalmente se convirtió en un referente para hablar de salud mental. De momento su familia no ha querido compartir la causa de su muerte y sus seguidores se preguntan si será a causa del regreso de sus problemas.

Influencer de cuerpos reales, "Megha era una joven segura de sí misma e independiente", según comentan sus padres, quienes aseguran que la van a echar mucho de menos. "Ella amaba a sus fanes y hubiera querido que supieran su fallecimiento. Solicitamos vuestras bendiciones para ella. Vuestros pensamientos y oraciones estarán con Megha en su viaje", concluye el comunicado oficial.