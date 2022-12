Uno de los mejores comienzos de la historia de la literatura es el de Ana Karenina (Tolstói, 1870): «Todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz lo es a su manera». Un solo factor — la envidia, el exceso de dinero o su ausencia, una enfermedad seria, un elemento externo discordante— basta para acabar con la paz en el hogar. El novelista y dramaturgo Damon Galgut habla con Página Dos de su libro más reciente, La promesa (Libros del Asteroide), que ganó el Premio Booker 2021.

La promesa se inicia con una familia sudafricana blanca, los Swart, que viven desde hace generaciones en una granja en las afueras de Pretoria. La madre acaba de morir. Cada hijo vive la pérdida a su manera. Cuando la van a buscar a la escuela, la pequeña Amor se niega a aceptar la realidad. «Cuando pronuncian las palabras en voz alta no se las cree. Cierra los ojos y niega con la cabeza. No, no. No puede ser verdad lo que su tía acaba de contarle. Nadie ha muerto. Es una palabra, nada más. Observa la palabra depositada sobre el escritorio como un insecto patas arriba, sin explicación.»

Tras el funeral llega una conversación pendiente. La madre, antes de morir, pidió al padre que permitiese que Salome —la mujer negra que trabajó toda la vida para ellos y la cuidó en sus últimos días— se quedase con la pequeña casa en la que siempre vivió. El padre estuvo de acuerdo. Ahora los hijos recuerdan ese pacto al padre. El tiempo va pasando, y la promesa no se cumple. La narración sigue los pasos de los Swart a lo largo de más de tres décadas, y Galgut habla de los cambios sociales del país tras el fin de la segregación racial.

«Lo que he intentado transmitir en este libro —nos cuenta Galgut— es el paso del tiempo. El reto fue cómo registrar esos cambios en la familia, en cada miembro de la familia, cómo les cambia la cara, el cuerpo, la moral, las perspectivas, etc. Luego se me ocurrió que, si ampliaba un poco el enfoque del libro, también podía mostrar cómo había cambiado el país. Coetzee dice que la literatura procedente de Sudáfrica es el tipo de escritura que se espera de una prisión.»

Página Dos quiere recomendar también otras novelas recientes donde la familia es el eje de la historia, como Absolutamente todo (Rubén Orozco), la historia de un escritor padre primerizo y abrumado; Antes del salto (Marta San Miguel), sobre la mudanza a otra ciudad; El color de tus recuerdos (Olivia Cruz), sobre los objetos que una nieta hereda de su abuela; El proceso de Roberto Lanza (Ronaldo Menéndez), un thriller psicológico entre un padre y un hijo; El cuarto mundo (Diamela Eltit), un conflicto entre gemelos; Panaderos (Nicolás Meneses), la historia de una vocación, o Estás muy callada hoy, de Ana Navajas, sobre la maternidad y los vínculos.

E. M. Foster, Virginia Woolf, Salinger, Gabriel García Márquez, George Eliot, Jane Austen, William Faulkner o Nathaniel Hawthorne escribieron sobre ese complicado equilibrio que es convivir con las personas que más te conocen, más te quieren y más pueden desquiciarte. Los conflictos familiares son tan viejos como la humanidad, y ya lo advertía el pesimista Cicerón: «Estos son malos tiempos. Los hijos han dejado de obedecer a sus padres y todo el mundo escribe libros.»