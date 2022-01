Muere Desmond Tutu, el arzobispo sudafricano que luchó contra el 'apartheid'

El arzobispo emérito sudafricano Desmond Tutu, galardonado en 1984 con el Nobel de la Paz por su lucha contra la segregación racial en su país, ha muerto este domingo a los 90 años, según ha anunciado el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa.

"El fallecimiento del arzobispo emérito Desmond Rutu es otro capítulo de duelo en la despedida de nuestra nación a una generación de sudafricanos destacados que nos legaron una Sudáfrica liberada", ha afrimado Ramaphosa en un comunicado.

El presidente ha calificado a Tutu como un "patriota sin igual" y "un hombre de un intelecto extraordinario" que mantuvo su integridad en la lucha contra las "fuerzas del 'apartheid'".

Nacido el 7 de octubre de 1931 en Klerkdorp, en la antigua república del Transvaal, durante lo que se conocía por aquel entonces como la Unión Sudafricana , Desmond Tutu está considerado como una de las figuras clave de la historia contemporánea sudafricana y su trayectoria estuvo marcaca por una constante defensa de los derechos humanos, una circunstancia que en ocasiones le llevó a desmarcarse de la jerarquía eclesiástica en la defensa de los derechos de los homosexuales o la eutanasia.

Reacciones en todo el mundo

La muerte de Desmond Tutu ha despertado reacciones en personalidades de todo el mundo, que han destacado la lucha incansable y el legado humano del arzobispo emérito sudafricano.

En su país, la Fundación Nelson Mandela ha calificado la noticia como una pérdida "inconmensurable· y ha recordado que la lucha antiapartheid de Tutu y de 'Madiba' -mote con el que era conocido Mandela- fue paralela a la historia de Sudáfrica.

Varios líderes africanos, como el presidente namibio, Hage Geingob, o su homólogo de Kenia, Uhuru Kenyatta, enviaron también mensajes de pésame y describieron a Tutu como un "héroe" y un "símbolo de la resistencia frente a la adversidad" y de "optimismo" frente a la "desesperanza".

Fuera del continente africano también se han producido reacciones, como la del primer ministro británico, Boris Johnson, quien ha afirmado en un mensaje en su cuenta de Twitter que Tutu será "recordado por su liderazgo espiritual y su irreprimible buen humor".

En la misma red social, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha asegurado que la lucha del arzobispo por el fin del 'apartheid' y la reconciliación sudafricana "quedará en nuestra memoria". El obispo Tutu "dedicó su vida a los derechos humanos y la igualdad de los pueblos", ha añadido el dirigente galo.

Mientras, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha rendido homenaje a "un hombre que entregó su vida a la libertad con un profundo compromiso con la dignidad humana. Un gigante que se enfrentó al apartheid".

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama, amigo personal del arzobispo, ha calificado a Desmond Tutu de "mentor", "brújula moral" y "espíritu moral" y ha destacado su "lucha por la liberación y la justicia en su propio país, pero también su preocupación por la injusticia en todas partes".

El Vaticano ha publicado un comunicado en el que asegura que el papa Francisco se ha entristecido al conocer el fallecimiento de Tutu, "consciente de su servicio al Evangelio a través de la promoción de la igualdad racial y la reconcilación" en su país natal.

Por su parte, la periodista filipina y también Nobel de la Paz Maria Ressa compartió en las redes sociales una de las citas más célebres del arzobispo: "si eres neutral en las situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor".

"Con su muerte, hemos perdido a un gran hombre que vivió una vida realmente significativa. Estaba comprometido con el servicio a los demás, especialmente a aquellos que son menos afortunados. Estoy convencido de que el mejor tributo que podemos darle es conservar vivo su espíritu", expresó en un comunicado el máximo líder espiritual tibetano, el Dalai Lama, con quien Tutu compartía amistad.