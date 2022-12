Les nevades dels últims dies i les baixes temperatures que permeten fer neu artificial asseguren que moltes estacions d'esquí puguin començar la temporada aquest cap de setmana. Una temporada d'esquí molt esperada després de mesos amb una calor excepcional. Algunes estacions ja s'han avançat i han obert aquest divendres, com la Masella. Altres com la pista de Baqueira ja van obrir el cap de setmana passat.

Però la majoria obrin aquest dissabte, com les pistes de Molina i Núria al Pirineu de Girona, mentre que les de la zona de Lleida, com Boi Taüll, Port Aïne i Espot ho faran també aquest divendres. Una bona notícia per qui els agrada esquiar, però que també ha generat polèmica, ja que les entitats ecologistes critiquen la creació de neu artificial en plena sequera extrema que viu Catalunya des de fa mesos.

Aquest cap de setmana marcat pel pont de desembre s'espera molta mobilitat a les carreteres catalanes, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. Per això, el Servei Català de Trànsit ha activat un dispositiu especial i demana molta precaució al volant per reduir el risc de sinistralitat, després d'un novembre negre pel que fa a la xifra de morts en accidents de trànsit.

Masella s'avança L'estació d'esquí de Masella ha donat el tret de sortida a la temporada de neu aquest divendres a les 9 del matí, com altres estacions del Pirineu català. La pista compta amb 32 km esquiables, dividits en 17 pistes amb el 100% del desnivell disponible, és a dir, 935 metres. El gruix de la neu es troba entre 25 i 35 cm. Aquest divendres serà el torn també d'estacions com Espot i Boí Taüll. A partir del dissabte, començarà l'activitat a Molina, entre d'altres. Una temporada marcada per l'encariment de l'electricitat i que farà que moltes estacions d'esquí apliquin mesures d'estalvi energètic. Per exemple, es controlarà de forma exhaustiva el gruix de la neu per no produir-ne més de la necessària. En el moment en què s'hagi de produir neu, es farà durant les hores més econòmiques. També es controlarà la temperatura de la calefacció a les instal·lacions i zones comunes.