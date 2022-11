OFFF, Festival Internacional de Creatividad, Arte y Diseño Digital, nació en el año 2000 en Barcelona de la mano de Héctor Ayuso y Pep Salazar, y ya ha recorrido más de 20 ciudades como Nueva York, Lisboa, París, Londres, Montreal, México DF o Melbourne entre otras muchas, convirtiéndose en un referente internacional como punto de encuentro para los más destacados creadores. Más que un festival, OFFF es una gran comunidad de creadores, una plataforma en constante evolución y un amplio escaparate con las últimas tendencias de creación digital, diseño gráfico e ilustración.

El programa Metrópolis presenta, en su próxima emisión, un recorrido por lo más destacado de la última edición de OFFF celebrada en el Disseny Hub de Barcelona el pasado mes de mayo. Diseñadores, ilustradores, realizadores, programadores y artistas audiovisuales se dieron cita en esta gran fiesta de la creatividad, la inspiración y las ideas.

Z by HP (Tina Touli)

Tras dos años de celebración del festival de una forma un tanto atípica por las restricciones, OFFF volvía a Barcelona de forma presencial con talleres, conferencias, sesiones de networking, masterclasses con la presencia de grandes profesionales internacionales que dieron a conocer sus últimos proyectos, como la aclamada Tina Touli, diseñadora de comunicación gráfica y directora creativa en Londres, quien, en una interesante sesión, desveló sus procesos de trabajo y fuentes de inspiración. Touli trabaja en diferentes disciplinas y se sirve de la observación y experimentación con los materiales más sencillos que tiene a su alcance como el agua o el aceite, para crear diseños digitales fluidos como Z by HP ideado bajo la premisa Create Anything, Anywhere and Anytime (Crea cualquier cosa, en cualquier lugar y en cualquier momento).

El cuidado por el detalle

El artista visual MUSTEKON (Bélgica) fue uno de los creadores más esperados de esta edición, para conocer de primera mano el secreto de sus complejos diseños cargados de una ácida crítica a la sociedad actual como en Hansel & Gretel in 2021. Además, habló de su interés por el detalle y cómo aprovecha la posibilidad que ofrece el trabajo vectorial para ampliar el espacio de trabajo en hasta un 64.000% para incluir hasta el más mínimo detalle. Uno de sus trabajos más personales es LA ÚLTIMA CENA (2020), donde nada está ahí por casualidad.

La última cena (MUSKETON, 2022) 26.11.2022

Hacia formas más puras

Wild World (ilustración de Hvass&Hannibal, 2018)

El trabajo de las diseñadoras Sofie Hvass y Nan Na Hannibal, responsables del estudio Hvass&Hannibal con sede en Copenhague, ha ido evolucionando desde unos inicios con diseños más recargados, a una práctica más madura, minimalista y conceptual. De unos paisajes exóticos, voluptuosos y llenos de detalles, han pasado a proyectos más sencillos, más puros y con diseños más geométricos como Kibun, su proyecto más personal en el que exploran la simbología de la naturaleza sobre piezas de arte textil que representan diferentes fenómenos naturales como un atardecer, el ocaso o la lluvia que cae.

En Rebeka Arce, también encontramos ese gusto por las formas más puras con un diseño muy limpio y elegante que juega con las texturas, los volúmenes y las formas. La filosofía de su estudio (ARCE STUDIO) se basa en traducir al lenguaje visual diferentes conceptos. Sus piezas, con cierto aire futurista, se ven influidas por la música, elemento que ha acompañado a la diseñadora desde la infancia y cuyo ritmo y secuencia, se refleja en cada uno de los trabajos.

Explosión de color

El trabajo de Vallée Duhamel (Canadá) es una auténtica explosión de color. Su característico estilo, lleno de colores brillantes, contrastes, fantasía y originalidad surrealista, prestando especial atención a la puesta en escena y dirección de actores, ha dado lugar a piezas tan curiosas como el spot publicitario SODEC realizado en un plano secuencia que recorre diferentes escenarios, o la pieza Strangers, un homenaje a la conocida pieza Tango, de Zbigniew Rybszynski. También trabajan la animación 2D, donde destacamos el vídeo musical ideado para la canción DAISIES de Katy Perry.

Strangers (Vallée Duhamel, 2017)

Tecnología del futuro aplicada al arte

El trabajo de Territory Studio nos transporta directamente a un futuro posible gracias a la tecnología. Especialistas en imaginar mundos nuevos, su toque está presente en las principales películas de ciencia ficción de los últimos tiempos como Ad Astra, Dune, Marte, Watchmen, Los vengadores o Blade Runer 2049. Pero su práctica y buen hacer se expande a otros muchos campos de la creación audiovisual como el gaming, la imagen corporativa y el branding, vídeos musicales, títulos de crédito, diseño de producto o publicidad.

Por su parte, Random Internacional, colectivo artístico con base en Londres formado en 2005 por los artistas alemanes Hannes Koch y Florian Ortkrass trabajan con la tecnología más avanzada aplicada al arte visual. Se dieron a conocer con la instalación inmersiva Rain Room (2012), donde, bajo una intensa lluvia, un desconcertado espectador caminaba sin mojarse. Articulan su trabajo en torno a la robótica, la kinética, la inteligencia artificial y los algoritmos, y su principal interés es la exploración de la relación del ser humano con la tecnología y su impacto en el entorno. Destaca Algorithmic Swarm Study / I (2019), donde investigan el poder expresivo del movimiento colectivo y las reacciones instintivas que puede provocar en el sistema visual.

THE AGE OF DATA (Christoph Grünberger, 2021)

En este entorno de datos y algoritmos, OFFF Barcelona 2022 acogió la presentación de la publicación The age of data EMBRACING ALGORITHMS IN ART & DESIGN (2021), un ambicioso proyecto antológico editado y diseñado por Christoph Grünberger fruto de una profunda investigación y compilación que reúne a 40 artistas, diseñadores y estudios de diseño cuya práctica artística principal se basa en datos y algoritmos. Enfocado en un arte en constante evolución, esta publicación supone una mirada a los orígenes para desvelarnos el futuro más inmediato del arte basado en datos. Refik Anadol, Tina Touli, Random International, Brendan Dawes, Nonotak, DRIFT, Zach Lieberman, Daito Manabe, Florence To, Paul Heys o Joëlle son algunos de los nombres más destacados que aparecen en The Age of data.

OOOOHHHH OFFFFFF

Vasava nació en 1997 en Barcelona. Desde ese momento, un amplio equipo de trabajo ha dado vida a numerosos e innovadores proyectos que tocan diversas disciplinas: ilustración, video, diseño de producto, diseño gráfico, imagen corporativa o CGI. Una amplia trayectoria basada en la experimentación y en afrontar nuevos retos cada día. Son además los responsables de la nueva imagen de OFFF, un homenaje al acto de maravillarse, de sorprenderse, de emocionarse con todo lo que OFFF tiene que ofrecer ahora, y en el futuro. Esta nueva imagen está poblada por seres extraños que miran con atención todo lo que sucede en OFFF.

Universo NFT

Los NFTs están cada vez más presentes en el entorno creativo. Aunque se trata de un activo no fungible, OFFF Barcelona quiso ir más allá de la creación de un Marketplace y presentó OUCHE, una propuesta de plataforma para artistas y colecionistas de NFT ideada por Vasava. En el Disseny Hub de Barcelona, esta propuesta tuvo una presentación física en formato exposición bajo el título Roads Not Taken que reunió 19 piezas únicas donde los artistas reflexionan sobre la creatividad.

Cuatro de esas piezas NFT, INSPO SIMULATOR I*S1, 2, 3 y 4 (2022), pertenecen a Boldtron, el colectivo artístico polifacético formado por Xavi y Dani Cardona. Estas piezas resumen el estilo tan personal que ha caracterizado a Boldtron desde sus inicios, creando universos en 3D poblados por figuras redondeadas y coloridas que entrelazan sus formas sinuosas en un loop infinito. Se percibe en su esencia ciertas reminiscencias al grafiti de firma que practicaban en sus inicios y, aunque inmersos completamente en el entorno digital, la parte artesanal, el boceto y la investigación que precede a cada proyecto, siguen muy presentes.

INSPO SIMULATOR I*S4 (Boldtron, 2022)

OFFF continúa…

La próxima cita OFFF será en Sevilla, del 1 al 4 de diciembre, en la impresionante Real Fábrica de Artillería, top del patrimonio industrial de nuestro país, y que se inaugurará como espacio multidisciplinar en 2023. Sus 8.000 metros cuadrados de espacio industrial se llenarán con la presentación de talleres, conferencias, performances y lo mejor del diseño, las artes visuales y la cultura digital internacionales. Con Alex Trochut, Blow Studio, Cachetejack, Dr. Woohoo, Estado Latente, FOREAL, From Spain with Design, Idoia Cuesta, Mintamintae y muchos más creadores de primer nivel que darán a conocer sus últimas creaciones.

OFFF Sevilla 2022 se celebra del 1 al 4 de diciembre

En 2023, OFFF volverá a Barcelona del 23 al 25 de marzo, con un interesante cartel que contará con grandes figuras de la industria creativa internacional como The Mill, Filmograph LA, Universal Everything, Joshua Davis, COLLINS, Jana Styblova, Future Deluxe, KesselsKramer, Rizon Parein, Gemma O’Brien, Javier Mariscal, entre otros muchos más. Las entradas ya están a la venta.