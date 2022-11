Manuel Ruiz de la Prada Muñoz de Baena, el abuelo de Ágatha Ruiz de la Prada, decía que trabajar era una ordinariez. Este desprecio al trabajo tuvo sus consecuencias, porque cuando no se trabaja no entra dinero en casa. A no ser que se tenga mucho, que no era el caso de la familia de la diseñadora. En el documental que ha hecho Imprescindibles, el programa de RTVE, se hace hincapié en los problemas económicos de esta singular familia. Ágatha habla con naturalidad de sus antepasados, que fueron mecenas de Gaudí y mantuvieron una relación estrecha con don Juan y doña María, los padres del Rey emérito. Ella les describe como 'secretarios' de los condes de Barcelona, con los que iban de cacería.

Muchos títulos, poco dinero En su casa nadie trabajaba, peros sus abuelos eran muy disciplinados y asegura que su abuelo siempre cenaba de chaqué. "El lado de la familia aristocrática catalana estaban en bancarrota, con unas casas maravillosas y sin saber trabajar. No sabían cómo salir de esa", dice Tristán, el hijo de la diseñadora. "Nadie pegaba ni chapa", añade ella. El padre de Ágatha era de Madrid y la madre, de Barcelona. "Era la más pija de Barcelona". Vivieron en la Ciudad Condal en un palacio en el centro de la ciudad que se malvendió, recuerda Tristán. "Hasta las bicicletas se heredaban", dice Joaquín Güell, primo de Ágatha. "Hago trajes de pobres con tejidos de rica" , decía Ágatha R. de la Prada en los 80 RTVE La familia tenía muchos apellidos, coleccionaba arte, pero el dinero no entraba en casa. Ágatha se rebeló en dos direcciones: quería trabajar y quería revelarse contra la austeridad emocional y estética de su familia. Su bisabuela de Ágatha fue Isabel Güell y López del Piélago, que era dama de honor de la reina Victoria Eugenia. Cuando en 2005 se aprobó la ley que acababa con la primacía del varón sobre la mujer en el orden de sucesión de títulos nobiliarios, ella decidió pelear por sus derechos.