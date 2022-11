La "Reina" busca su corona en Valencia. Sharonne y su "Aire" participarán en el Benidorm Fest, que tendrá lugar el próximo 31 de enero, 2 y 4 de febrero. No será la primera vez que participa en una preselección para Eurovisión. Hace 21 años, la drag queen concursó formando parte de Trans-X en Eurocanción 2001, el programa donde se eligió al candidato para representar a España en Copenhague 2001.

La ganadora de la segunda edición de Drag Race España tendrá espectáculo asegurado. En su participación por el talent show, dejó boquiabiertos, en varias ocasiones a los miembros del jurado, entre los cuales se encontraban los exprofesores de interpretación de Operación Triunfo 2017, Javier Calvo y Javier Ambrossi.

En la gala de presentación del Benidorm Fest 2023, Sharonne ha deslumbrado sobre el escenario interpretando dos temas como “Last dance” de Donna Summer y “I wanna dance with somebody” de Whitney Houston. En la puesta en escena, la ganadora de Drag Race España 2 estaba acompañada por dos bailarines.

¿Quién es Sharonne?

Sharonne, alter ego de Cristobal Garrido, nació el 1 de junio de 1976 en Sabadell. Desde muy joven se interesó por el teatro amateur donde dio sus primeros pasos. A pesar de empezar a estudiar administración, decidió dejarlo de lado y volcarse por completo con el mundo de la interpretación y de la danza, formándose en la Escuela TRAM Expressió y en la Escuela de CO&CO, ambas en Barcelona.

Pero...¿de dónde surgió su nombre artístico? Según comentó a los micrófonos de Radio Nacional, se lo puso su primera pareja. Él era de nacionalidad francesa y estos fueron sus referentes en la música, en la televisión y en el mundo del cine, de donde crearon a este personaje que se caracteriza por su elegancia y sofisticación. La propia artista reconoce que lo que le diferencia del resto de sus compañeras drag queens es el canto, definiendo a su voz como potente y cálida. "Para cantar lo que necesitas es oído, cierta sensibilidad y dejarte llevar" señala la artista en el programa Patio de voces.

La de Sabadelle fue maestra de ceremonias del espectáculo THE HOLE y ha participado en talents como Tu cara no me suena, La marató y en la serie catalana El cor de la ciutat, entre otras. En la actualidad, es una de la protagonistas de la gira Gran Hotel de las Reinas por toda España.