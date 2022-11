La situación de la danza en España no ha evolucionado al nivel de los artistas que nos representan fuera de nuestras fronteras. Lucía Lacarra nos comenta su experiencia como primera bailarían de ballet clásico en diferentes compañías a nivel internacional.

“La danza en Estados Unidos es un mundo aparte“

Durante su estancia en Los Estados Unidos, Lucía conoció la danza como empresa, un mercado muy exigente que ha de arrojar resultados y ser efectivo. Esto se traduce en un sector muy profesionalizado, competitivo, con grandes compañías que han de estar a la altura de su público. Sólo en la compañía de San Francisco eran veintidós los bailarines principales. Esta profesionalización del sector exige un gran ritmo de producciones que mantengan el interés en un publico muy constante, pero a la vez muy exigente en calidad y variedad.

Sede San Francisco Ballet RTVE

Esta etapa le sirvió a Lucía de aprendizaje, aprendió a responsabilizarse de si misma, a distinguir entre las diferentes necesidades de un bailarían profesional. Una enseñanza que la colmó suficientemente como para volver a Europa y para, tras la pandemia, embarcarse en la aventura del emprendimiento creando su propia compañía con Mathew Golding, GoldenLac Producciones.

Lacarra y Golding, FORDLANDIA RTVE

“Por casualidad, me encontré con Mathew Golding“

Tras las producciones de “Fordlandia” e “In the still of the night”, Lucía y Mathew están embarcados en un nuevo proyecto en el que mezclan cine con el propio espectáculo, de tal modo que ambos elementos se funden en el escenario, pero que puede ser seguidos de manera independiente. Rodado íntegramente en España, salvo una escena en Holanda, han contado con la colaboración de un director de cine que les ha aportado el ingrediente necesario para cerrar la producción.