Si no te suena su nombre, a partir de ahora no vas a dejar de escucharlo, porque José Otero es una de las grandes promesas del panorama musical de nuestro país. Ya conquistó México, donde participó en el talent musical de La Voz. Su experiencia sobre el escenario puede ser su gran baza de cara a la próxima edición del Benidorm Fest, que con Inviernos en Marte intentará ganar para convertirse en el representante de España en el Festival de Eurovisión 2023.

José Otero en la gala 'Benidorm Fest: Los elegidos'

Con José Otero, el artista que cantó a la entrada de Pilar Rubio en la catedral de Sevilla se hizo el silencio para solo escuchar su voz sobre el escenario de la gala de presentación del Benidorm Fest 2023. No es la primera vez que interpreta “Dancing on my own” de Jensberg y Carlsson. Lo escogió también para las audiciones a ciegas de La Voz México, donde Ricardo Montaner, el padre de Evaluna, no dudó en girarse y en llevárselo a su equipo.