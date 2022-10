L'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, creu que el Partit Popular ha trobat l'"excusa" per esquivar l'acord per la renovació del CGPJ en les paraules de la ministra María Jesús Montero sobre la reforma del delicte de sedició: "El Partit Popular és especialista en trobar excuses". En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4, Teresa Cunillera diu que el PP ja havia decidit trencar l'acord per la renovació del CGPJ, "però faltava saber quan i com". Cunillera afegeix que la portada d'ahir del diari "El Mundo" mostrava que hi havia oposició a l'acord dins del partit: "Algú no vol que hi hagi pacte. És gent que no es treu la paraula Constitució de la boca".

“☕ Teresa Cunillera diu que el PP ja havia decidit que no hi hauria acord pel CGPJ, però faltava saber quan i com | @CunilleraTeresa



��️ "'El Mundo' és transmissor de les pressions. Algú no vol que hi hagi pacte".



�� https://t.co/MrTxQlnBeM

@GemmaNierga @RTVECatalunya pic.twitter.com/2BX5k0UC9e“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) October 28, 2022

Teresa Cunillera defensa l'homologació del delicte de sedició a altres legislacions europees i confia en la paraula de Sánchez: "Els líders es demostren quan són capaços de donar resposta a situacions difícils".

01.25 min La reforma de la sedició esquitxa el debat dels Pressupostos

Nadal, Elena o Maragall: "Hauran trobat la llum" Teresa Cunillera celebra amb ironia veure "tan contents" exsocialistes com Joaquim Nadal o Joan Ignasi Elena de consellers de Pere Aragonès o Ernest Maragall líder d'ERC a l'ajuntament de Barcelona: "Hauran trobat la llum. Si amb un càrrec a ERC estan còmodes, que Déu els beneeixi". Cunillera diu que a ella, Aragonès no l'hi hauria proposat mai entrar al Govern i si ho hagués fet "hauria estat incòmode. Tothom diria que aquesta senyora s'ha trastornat". “☕ Teresa Cunillera diu que hauria estat incòmode com a consellera del Govern d'Aragonès, però veu "comprensible" que ho sigui Nadal | @CunilleraTeresa



��️ "Tothom diria que aquesta senyora s'ha trastornat".



�� https://t.co/MrTxQlnBeM

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/OtM8mQFdu2“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) October 28, 2022

"Amb aquesta minoria, es permet rebutjar els oferiments del PSC" L'exdelegada del govern espanyol a Catalunya té "en bona consideració" al president Pere Aragonès però li retreu que no vulgui pactar els pressupostos amb Salvador Illa: "Amb aquesta minoria i es permet rebutjar els oferiments del PSC. No sé si és orgull". Cunillera reconeix que Aragonès està davant "d'un escenari molt complicat" i espera "l'habilitat de l'equip del president" per poder arribar a un acord amb el PSC pels comptes de la Generalitat: "No vol dir que ens hàgim de casar". “☕ Teresa Cunillera creu que Aragonès està davant d'un panorama molt difícil de gestionar | @CunilleraTeresa



��️ "Aquí és on es demostren els lideratges. Ha de treure els pressupostos".



�� https://t.co/MrTxQlnBeM

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/S7IXqVXS0v“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) October 28, 2022