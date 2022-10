Cunillera: "El PP ha trobat l'excusa en el delicte de sedició"

Teresa Cunillera creu que el PP ha trobat l'"excusa" per esquivar l'acord per la renovació del CGPJ en les paraules de la ministra Montero sobre la reforma del delicte de sedició. L'exdelegada del govern espanyol a Catalunya veu manca de voluntat dels populars per un acord i critica que no respecten la Constitució: "Han posat excuses de mal pagador", insisteix. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, diu que el PP ja havia decidit que no hi hauria pacte, però faltava saber quan i com: "El Mundo és transmissor de les pressions. Algú no vol que hi hagi pacte". Cunillera defensa l'homologació del delicte de sedició a altres legislacions europees i confia en la paraula del president Sánchez.

La socialista justifica el canvi dels socialistes respecte al dret a l'autodeterminació dels pobles dient que no hi havia el "desenvolupament constitucional" que hi ha hagut, i que ara "s'assembla molt a un estat federal". Creu que el president Aragonès està davant d'un panorama molt difícil de gestionar, però l'insta a demostrar lideratge i aprovar pressupostos. Celebra de veure "tan contents" exsocialistes com Nadal, Elena o Maragall: "Hauran trobat la llum. Si amb un càrrec a ERC estan còmodes, que Déu els beneeixi", ironitza. Creu que Junts ha perdut el gen convergent, "almenys alguna gent". Explica per què va renunciar a ser delegada del govern espanyol a Catalunya. I recorda com va ser diputada amb 31 anys, ara que en fa 40 de la primera victòria de Felipe González i l'arribada del PSOE al poder.