L'escriptor, Alejandro Palomas, agraeix haver trobat "molta comprensió", però lamenta que també ha percebut molt poca capacitat d'acció, després d'haver fet públic el seu cas d'abusos a La Salle de Premià de Mar: "Durant tres setmanes va ser una bomba i després hi va haver un silenci absolut". En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4, l'escriptor diu que es va plantejar com podia fer perquè el cas tornés a ser actualitat i que quedés "com a realitat d'un model per defensar als infants".

Palomas assegura que la seva vida no ha canviat gens d'ençà que va fer públic el seu cas, però que ha fet 'màsters': "En periodisme, en voluntat política. He conegut el taulell en què jugo".

"M'he convertit més en activista que en víctima" L'escriptor reclama que l'estament jurídic es posi al dia per jutjar als qui cometen els abusos als menors: "A tots aquests homes, no vull parlar de religiosos, sinó d'homes adults que han comès delictes". 00.56 min El jutge arxiva el cas dels abusos sexuals denunciats per Alejandro Palomas | Sergi Bassolas Palomas diu que la mort del seu abusador fa uns dies l'ha convertit "més en activista i menys en víctima": "M'alegra moltíssim. És un gran pas".

"No perdono els fets, ni el delicte" Palomas explica que sempre li pregunten si ha perdonat del germà Linares, reconeix que no coneix ben bé qui era: "No perdono els fets, ni el delicte, em sembla horrible". Palomas ha revelat que el seu pare el maltractava. Alhora, ha afirmat que en certa manera l'entén i que no el pot odiar: "És coherent en les seves coordenades de persona, el van educar amb un cinturó, no tenia educació emocional". "No puc culpar al meu pare per totes les carències des d'on ve", diu Palomas assegurant que el perdona.