Alejandro Palomas és un escriptor de renom al circuit literari. Des del mes de gener és també l'escriptor i la figura que va treure a la llum el cas d'abusos sexuals a menors al col·legi La Salle de Premià. El cura que va abusar d'ell va morir divendres passat, just uns dies abans de la presentació del seu nou llibre "Esto no se dice".

"Esto no se dice" de Alejandro Palomas

Va estar al focus de l'actualitat uns mesos i després, segons ell, va arribar "l'oblit". Ara presenta una obra autobiogràfica on s'obre en canal, precisament, perquè es continuï recordant la seva vivència i la de moltes altres persones. Abandona les seves habituals ficcions a favor d'un dur relat de testimoni i denúncia. Palomas és un exemple de com transformar un fet traumàtic en alguna cosa positiva.

Assegura que l'escriptura és la seva manera de relacionar-se amb el món i que encara que emocionalment hi ha coses que no pot fer: "M'agrada ser qui soc". Quan va patir els abusos, feia de la seva imaginació una eina fonamental per evadir-se de l'horror. "Inventava històries per explicar a la meva mare perquè arribava tard a casa".

Palomas alerta que els abusos sexuals i els casos d'assetjament escolar no són temes del passat. "Els protocols de detecció de l'assetjament no funcionen o no s'apliquen i els professors no donen l'abast per cuidar dels nens com ho necessiten". Per aquest motiu, li agrada ajudar a qui pateix el que va passar ell ja fa més de 40 anys.

El cura que va abusar d'ell va morir fa tot just una setmana. Quan va rebre la notícia va quedar en "estat de shock" perquè, assegura, per a ell és una absència. "De sobte desapareix el subjecte que t'ha convertit en objecte, en qui ets avui".

Malgrat l'horrible infància que li va tocar viure, l'escriptor guanyador del premi nacional de Literatura Juvenil del Ministeri de Cultura i Premi Nadal es considera un privilegiat i, sobretot, "un supervivent".