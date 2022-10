El secretari general adjunt del PDeCAT, Marc Solsona, ha assenyalat que no renuncien a competir per l'alcaldia de Barcelona: "Ni regalarem, ni entregarem tots els drets electorals a Barcelona". En aquest sentit, Solsona no descarta aliances amb altres formacions perquè disposen d'Actius humans i de drets" i ha descartat amb rotunditat que no es quedaran com a "outsiders": "No ens ho mirarem des de fora. Serem actius amb o per via pròpia".

Sobre els possibles candidats del PDeCat per concórrer a l'alcaldia, Solsona avança que tenen ja alternatives a Xavier Trias.

I no descarta noms com Santi Vila i Sandro Rosell per la candidatura de Barcelona: "No són mals noms.

En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4, pel secretari general adjunt del PDeCat l'espai de centre "catalanista i sobiranista" està "orfe" i aposten, diu, des de la seva formació per reconstruir-lo: "Està orfe. El país necessita retrobar-se amb l'espai CiU. No és nostàlgia".

Segons Solsona, els quatre diputats del PDecat al Congrés estan oberts a negociar els pressupostos amb el Govern i batallar les desocupacions en 48 hores. En aquest sentit, ha criticat que per erradicar les ocupacions es recorri a empreses de "dubtosa qualitat en estàndards democràtics", en referència a Desokupa.

"No pot ser que l'ocupació sigui el pas previ a tenir un habitatge abans que un que fa la cua a les llistes dels serveis socials o la borsa de lloguer social", ha argumentat Solsona.