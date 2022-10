Tenía todas las de ganar: un elenco aúpa y una trama que, aunque parece ficción, forma parte de la historia más oscura de un país. El estreno de Argetina, 1985 es uno de los que más ha dado que hablar, entre el público, que ya le otorgó el pasado mes de septiembre el Premio Público en el Festival de San Sebastián, y también la crítica. La cinta ha sido galardonada en el Festival de Venecia y se presenta como firme candidata a los Goya y los Oscar. Santiago Mitre dirige esta película, que cuenta con actores de lujo: Ricardo Darín y Peter Lanzani encabezan el reparto.

Argentina, 1985 está inspirada en la historia real del valiente fiscal del histórico juicio a las Juntas Militares, Julio Strassera, a quien da vida Ricardo Darín. Junto a Luis Moreno Ocampo, interpretado por Peter Lanzani, y un joven equipo jurídico se atrevieron a acusar, a contrarreloj y bajo constante amenaza, a la sangrienta dictadura militar argentina.

La película arrasa entre los usuarios de la plataforma que disfruta de sus derechos. Si ya has tenido la oportunidad de verla, seguro te preguntarás, ¿qué hay de cierto y qué es ficción?

La historia real detrás de Argentina, 1985

Argentina vivió bajo una dictadura entre los años 1976, cuando Jorge Rafael Videla fue nombrado como presidente de facto impuesto por la Junta Militar, hasta 1983, con un poder debilitado tras la derrota en la guerra de las Malvinas contra el Reino Unido. Este periodo se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional, lo que se tradujo en una represión estatal sistemática que secuestró, torturó, asesinó y dejó más de 30 000 desaparecidos. En la imagen, una manifestación organizada por las Madres de Plaza de Mayo, asociación que nació en la dictadura y que luchó para que aquellos delitos no quedaran impunes. En la película, de hecho, aparecen con su característico pañuelo blanco.

Las madres de la Plaza de Mayo durante una protesta AGENCIAS

Julio César Strassera fue ascendido a fiscal general durante la dictadura y el encargado de acusar a los culpables en el Juicio a las Juntas contra nueve integrantes: Jorge Rafael Videla, Orlando Ramón Agosti, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola, Omar Graffigna, Armando Lambruschini, Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Anaya. Un hecho histórico que ni siquiera el propio fiscal veía posible por lo insólito que fue. Se trataba de la primera vez de la historia en la que dictadores de un país fueron acusados por un tribunal civil y no militar.

Tal y como cuenta la cinta, Julio Strassera puso en marcha en 1984 un plan para encontrar pruebas contra los acusados. Para ello tuvo que rodearse de grandes profesionales. No fue fácil, muchos se negaron a participar por cuestiones ideológicas o por miedo. No tuvo otra opción y contó como fiscal adjunto con Luis Moreno Ocampo, que era un joven, 32 años, secretario de la Procuración y jamás había participado en un juicio. El resto del equipo estaba formado por jóvenes sin experiencia, pero brillantes, conocidos en la prensa como "los fiscalitos de Strassera".

Julio Strassera, Luis Moreno Ocampo y su joven equipo jurídico A CONTRACORRIENTE

Los estremecedores testimonios que escuchamos en la pantalla fueron reales. Desfilaron más de 800 testigos durante el juicio, que duró desde abril hasta agosto de 1985, hasta que en diciembre se dictó sentencia. Sus desgarradoras historias cambiaron la memoria de un país dividido. Incluso la opinión de la madre de Moreno Ocampo, que en la película tiene un peso importante por la evolución de su personaje, que a su vez simboliza la realidad de mucha gente que siguió el juicio.

"Yo siempre uso el ejemplo de mi madre. Mi abuelo era general, y mi mamá me decía que ella amaba al general Videla. Decía que era como su padre. Ella iba a la Iglesia con Videla en el barrio de Olivos. Y yo nunca la pude convencer. Hasta que empezó el juicio a las Juntas. A la semana, nuestra primera testigo víctima fue una profesora universitaria que había sido secuestrada cuando estaba embarazada y tuvo la bebita en el asiento trasero de un patrullero con las manos esposadas. Su bebita cayó al suelo del auto y estuvo cinco horas en el piso, llorando. Una cosa tremenda. A ella la hicieron limpiar el auto antes de bajarse. Mi mamá al día siguiente me llamó por teléfono y me dijo: 'yo todavía lo quiero al general Videla, pero vos tenés razón, tiene que ir preso'", confesó Moreno Ocampo años después en una entrevista.

Ricardo Darín y Peter Lanzani en 'Argentina, 1985' A CONTRACORRIENTE

Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo en el juicio real AGENCIAS

"Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que pertenece ya a todo el pueblo argentino: nunca más", son las famosas palabras que Julio Strassera pronunció el 18 de septiembre de 1985 para dar por concluido su alegato de acusación en el juicio, tal y como se plasmó en la cinta de Santiago Mitre. Finalmente, el 9 de diciembre se dictó la sentencia condenando a Jorge Rafael Videla y Eduardo Massera a cadena perpetua, a Roberto Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini le cayeron 8 años y a Orlando Ramón Agosti otros 4. Fueron absueltos Omar Graffigna, Arturo Lami Dozo, Leopoldo Galtieri y Jorge Anaya.