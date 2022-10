Papillon era el apodo de Henri Charrière, debido a la mariposa que llevaba tatuada en el pecho (en francés, mariposa se dice papillon). Era escritor y marinero que fue acusado del asesinato de un proxeneta, un crimen que no cometió. Le condenaron y estuvo preso en varios centros penitenciarios en las colonias francesas. Siempre defendió su inocencia y luchó por su libertad con valentía y coraje, haciendo de sus intentos de fuga y su tesón, una historia épica. Cuando todo terminó escribió dos libros autobiográficos, 'Papillon' y 'Blanco', y el cine no dejó escapar su extraordinario relato personal. La primera adaptación cinematográfica fue en 1973, dirigida por Franklin J. Schaffner y protagonizada por Steve McQueen y Dustin Hoffman. RTVE emite la segunda versión, dirigida por Michael Noer y con Charlie Hunnam y Rami Malek, en los papeles principales. Dos versiones que no gustan igual a los críticos.

Henri Charrière, alias Papillon

¿Cuál es la historia de Papillon? Henri Charrière nació en 1906 en la localidad de Saint-Étienne-de-Lugdarès, en Auvernia-Ródano-Alpes (Francia). Con 11 años perdió a su madre y seis años después, al cumplir 17 años, se alistó en la Armada Francesa. Estuvo dos años en la marina y la abandonó para vivir intensamente las sabrosas noches de París. En 1932 su vida pegó un giro brutal, ya que le acusaron del asesinato de Roland Legrand, un proxeneta conocido como Roland le Petit. Lo condenaron a trabajos forzosos en las colonias francesas, y desde 1933 a 1945 fue pasando de prisión a prisión, y de todas intentó fugarse buscando su libertad. Entre todas las cárceles en las que estuvo destaca la de Isla del Diablo, de la que se logró escapar en 1941. Era su noveno intento de fuga, y no logró su objetivo. Lo volvieron a capturar y lo enviaron a una prisión de la Guayana venezolana, El dorado. Allí estuvo durante 4 años y el 18 de octubre de 1945 le soltaron. Steve McQueen, Papillon, con Dusty Hoffman rtve

Escogió vivir en España Al no tener Venezuela acuerdo de extradición con Francia decidió quedarse en Caracas, donde se casó con Rita Alcover. Papillon seguía siendo un fugitivo para la justicia francesa, pero en 1967 su causa prescribió. Fue entonces cuando pudo volver a su país y reencontrarse con su familia, que lo recibieron con los brazos abiertos. La prensa enloqueció con su historia y tres años después fue indultado por el presidente Georges Pompidou. Henri dejó Francia y se instaló en la Costa del Sol, concretamente en Fuengirola. Allí encontró trabajo e hizo de guionista y actor en la película Popsy Pop, que se rodó en Venezuela y en la que compartió cartel con Claudia Cardinale. La carrera en el cine fue efímera, Papillon murió el 29 de julio de 1973 en Madrid. Tenía cáncer de garganta. Sus restos, siguiendo su última voluntad, se llevaron al cementerio de Lanas, en Ardèche. Rami Malik y Charlie Hunnam en 'Papillon' RTVE