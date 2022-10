La programación de Televisión Española de esta noche del lunes 24 de octubre te trae tu serie diaria favorita: Todo puede suceder, que vuelve a las 16.10 horas en La 1 y en RTVE Play en su cuarta semana con con más aventuras de los Ferraro. Y para disfrutar la primera noche de esta semana préparate porque los fogones de MasterChef Celebrity 7 se encienden en una emocionante competición en el séptimo programa de la temporada a las 22:15 horas. Por úlimo, Clint Eastwood protagoniza la película que Días de Cine emite en La 2 y en RTVE Play: Por un puñado de dólares, a las 22:04 horas.

También Federica conoce a un chico en el centro de acogida en el que colabora con el que parece llevarse muy bien. Y otra pareja que no podía faltar: Cristina y Alessandro se esfuerzan por tener una cita romántica, aunque el trabajo y las atenciones a Max se lo ponen muy difícil .

Tras la disputa de Federica y Ambra, parece que las aguas vuelven a su cauce en todas las familias. Mientras tanto, Luca recibe una oferta de trabajo , pero no en Roma, sino en Seul, algo que tensa mucho su relación con Giulia ahora que se habían propuesto tener un segundo hijo. Por otro lado, Feven tiene que irse de gira a Estados Unidos , y Robel se quedará con su madre. Mientras, Carlo se sincerará con su suegra para mejorar su relación con la familia de su pareja.

22:15 horas: MasterChef Celebrity 7

MasterChef Celebrity 7 repesca a uno de sus expulsados en el séptimo programa, que dará comienzo en La 1 y en RTVE Play a las 22:15 horas. Los aspirantes acaban de cruzar el ecuador de la competición y el jurado no se lo pondrá fácil en la recta final: tendrán que hacer un plato de alta cocina en el primer reto de la noche. Para ello contarán con el apoyo de algunos de sus admiradores, que podrán ayudarles de manera indirecta con Josie, finalista de la quinta edición del concurso culinario, como testigo de la prueba.

Después participarán en la ansiada repesca en pleno corazón del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama (Madrid), cocinando un menú, con la firma del chef Daniel Ochoa, para 100 invitados. Por último, la prueba final consistirá en un reto basado en la mezcla de la cocina tradicional con la moderna, a cargo del chef cordobés Paco Morales (tres soles Repsol) y su madre, Natividad García