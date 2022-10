En las renovadas tardes de estreno de La 1, "todo puede suceder". Desde este lunes, y diariamente a las 16:10 horas, los Ferraro ya forman parte de tu vida. La nueva serie de sobremesa fue un éxito en Italia, y narra las aventuras y problemas de una familia que vive en Roma y que tiene que hacer frente a una serie de dificultades. Amor, risas y lágimas. ¿Aún dudas si ver la ficción italiana? ¡Te contamos las razones por las que no puedes perdértela en RTVE Play!

Serán tu nueva familia televisiva

Ahora que se ha terminado This is us, necesitamos de una nueva familia televisiva, y esa es los Ferraro. Los personajes de esta familia numerosa serán uno más, y los problemas a los que se enfrentan los hermanos también. Te engancharás desde el primer capítulo.