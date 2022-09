Todo puede suceder aterriza en las renovadas tardes de La 1 con nuevas caras en la sobremesa. Exactamente las de los Ferraro, que llegan para quedarse y conquistar a los espectadores con sus dramas, problemas y vida familiar. A partir del lunes, a las 16:10 horas, ya no podrás dejar de hablar de Ale, Sara, Giulia y Carlos, los cuatro hermanos de este clan que nos recordará a otra familias que podemos ver en RTVE Play. ¿Quieres saber de qué trata? ¡Te contamos!

Una serie basada en el éxito Parenthood

Cuando vemos Todo puede suceder, nos recuerda a muchas familias televisivas: Los Alcántara, Los Pearson, pero la ficción italiana no está basada ni en Cuéntame cómo pasó ni en This is us. Es la versión europea de Parenthood, una serie de Jason Katmis emitida en la NBC estadounidense y que tuvo un gran éxito internacional entre 2010 y 2015.