El pasado parece quedar lejos, pero siempre anda al acecho. Aunque en una gran urbe como Madrid nadie se conozca, no se puede huir de los propios recuerdos. La ciudad (Lumen), la nueva novela de Lara Moreno, cuenta la historia de tres mujeres con una vida cuesta arriba. Su rutina transcurre en un edificio del barrio de La Latina.

Oliva está atrapada en una relación peligrosa en la que la pasión del inicio ha dado paso a una jaula. Vive en un pequeño piso interior de la cuarta planta. Justo debajo de ella, en un piso luminoso y exterior, Damaris pasa el día cuidando de la casa y de los hijos de sus empleadores. Cada noche regresa al lugar donde vive cruzando el río que divide social y económicamente la ciudad. Un terremoto en Colombia truncó su vida, y vino a España buscando un futuro mejor. La tercera protagonista es Horía, una mujer marroquí que llegó a Huelva para trabajar como temporera en los campos de fresas. Vive en la minúscula casa de la portería y se ocupa —discretamente, como una sombra— de la limpieza del edificio.

A la escritora Lara Moreno la conocimos primero por sus libros de relatos (Cuatro veces fuego, Casi todas las tijeras) y de poesía (La herida costumbre, Después de la apnea). Más tarde llegó la ficción, con sus obras más conocidas: la neorruralista Por si se va la luz, Piel de lobo y La ciudad, las tres publicadas por Lumen. También ejerció durante un año de editora para Caballo de Troya.

El relato empieza con una mujer que huye. En las escaleras se cruza con la policía, a la que algún vecino asustado ha avisado. «Es un agente calvo y serio, un policía con su uniforme y su autoridad que la mira y le pregunta. Está aquí por ella. Esto está pasando y antes que la vergüenza la recorre el escalofrío. Han llamado los vecinos. Y pregunta. Y le pide que le enseñe la documentación, y ella lo hace, y él apunta. Y pregunta. Y dice ella algo así como nervios, torrente de voz, no me ha hecho daño. Tiene que decir esto porque qué va a saber el policía de su corazón añicos y de sus entrañas y de la irrealidad y la sordera y la ceguera y la mudez. No me ha hecho daño. Esa es la verdad. Eso es lo que el policía está preguntando exactamente, ninguna otra cosa. ¿Está arriba, en casa? Sí. Tenemos que subir. ¿Yo puedo irme? Sí, puede usted irse.»

Página Dos pregunta a Lara Moreno por su visión de la violencia. «Muchas veces es silenciosa para todo el mundo, menos para quien lo sufre. Hay muchos tipos de violencia, y mecanismos que están perfectamente asumidos, escondidos e integrados en la sociedad. La novela iba a llamarse La ciudad del miedo, pero al final decidimos cambiar el título. En una ciudad caben todas las luces y todas las sombras.»