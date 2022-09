Álvaro Morte: "'Objetos', trata sobre liberarnos de las cárceles que construimos nosotros mismos"

Objetos, es un inquietante thriller dirigido por Jorge Dorado (Mindscape, El Ministerio del Tiempo, The Head) y protagonizado por Álvaro Morte, China Suárez y Verónica Echegui. Narra la historia de Mario, un empleado de una oficina de objetos perdidos donde llega una maleta con los restos de un bebé. Mario se obsesionará con encontrar a la madre, lo que le llevará a introducirse en el sórdido mundo del tráfico de personas y las adopciones ilegales. Una película que cuenta con la participación de RTVE.es y que llegará a los cines este viernes, 30 de septiembre.

Destacar que el título describe perfectamente lo que vamos a ver, como nos comenta Jorge: "De alguna manera Objetos es todo: es el lugar donde trabaja Mario, la oficina de objetos perdidos, pero también son las personas que son tratadas como objetos en esta sociedad, tanto mujeres como hombres o incluso bebés. Comercializar con objetos o comercializar con personas como si fueran objetos, cosificar a personas. Es un juego de palabras y, cuando te adentras en la película te empiezas a dar cuenta de la potencia de esa idea".

Alvaro Morte (La casa de papel, El embarcadero) nos cuenta cómo es Mario: “Es un tipo muy metido en sí mismo, que trabaja en esta oficina de objetos perdidos, que él se empeña en arreglar. Está como obsesionado con arreglar las cosas, en devolvérselas a sus sueños, porque entiende que hay como una conexión emocional con esos objetos. Para él es más fácil relacionarse con los objetos que con el resto de personas”.

“Y de repente –añade el actor-, cae en sus manos esta maleta con unos restos descompuestos. Y ante la negativa de la policía de investigar, él se lía la manta a la cabeza y decide tirar del hilo. Y se encuentra con todo un entramado de gente que hace lo contrario, que cosifica a las personas. Y él se acaba transformando en una persona a medio camino entre el héroe y el antihéroe, que tira para adelante. Hay una cosa que me gusta mucho y es que, estando solo en la vida, tiene algo de algo como de personaje de Western: Es él contra todos. Porque entiende que, aunque esté solo, el mundo está mal y él tiene que intentar mejorarlo”.

“Él es el primero que está roto y no es capaz de arreglarse a sí mismo –añade Álvaro-. Tampoco es capaz de huir de esa cárcel psicológica que se ha construido él mismo. Por eso creo que la película también va sobre la liberación, no solamente de la gente que está retenida contra su voluntad, sino de las propias cárceles que generamos nosotros mismos”.

Al comienzo de la historia, Mario tiene una relación con Elena, una policía a la que interpreta Verónica Echegui: “Tienen una relación que no está muy definida y ella está un poco pendiente de él. Son dos almas solitarias que se han encontrado y han creado un vínculo de dependencia, más que otra cosa. No están enamorados pero se acompañan en su soledad”.

Pero, durante su búsqueda de los padres del bebé, Mario dará con Sara (China Suárez), una prostituta de lujo que está en manos de una red de trata de personas: “Sara es una mujer muy sufrida que no ha tenido la posibilidad de elegir absolutamente nada en su vida. Eso me conmovió mucho, porque me parece muy duro. Y tiene otra cosa muy tremenda, que es la constante aceptación de todo, de todas las circunstancias. Se ha acostumbrado a no poder elegir ni en el trabajo ni en la vida y no se plantea ni siquiera la posibilidad de no hacer algo; tiene que acceder a todo”.

“Sara –continúa la actriz-, ha sido toda su vida muy protectora con su hermano. La relación que tienen es muy linda porque son dos víctimas, aunque en algún punto parezcan los malos de la película. Y la relación con Mario a mí me gustó mucho, porque no es el héroe que viene a salvar a la princesa o a la mujer, sino que se salvan mutuamente de sus traumas y de sus miedos. Y eso me pareció súper lindo y romántico”.

Trata de personas y robo de niños La película, que es una coproducción entre España, Argentina y Alemania, también habla de la trata de personas y de los robos de niños y las adopciones ilegales, como nos comenta el director: “Son temas de fondo. Cuando leí el primer quion estaban tratados de una forma muy realista, pero nos dimos cuenta de que si lo hacíamos así iba a ser una película demasiado dura, casi imposible de ver. Por eso optamos por la idea del cuento. La película no deja de ser una fábula que trata ese tema de fondo, pero no es el tema principal. A mí me gusta mucho trabajar en el género del thriller de aventuras, pero que esté anclado en el mundo real y poder hablar de cosas como el tráfico de personas, casi sin que te des cuenta”. “Quería –añade Jorge-, que el espectador disfrutara del thriller, pero, al salir del cine, se planteara una reflexión sobre estos temas. Pero ya digo que no los tratamos de forma realista; para eso ya hay otras películas más de denuncia, además de documentales y libros buenísimos. La película te puede hacer interesarte por esos temas y que sigas indagando por ti mismo”. China Suárez, que interpreta a esa prostituta, está de acuerdo con Jorge: “Es un tema súper duro. Es difícil hablar sobre ello pero es una realidad que, lamentablemente, sigue sucediendo en todas partes del mundo. Me impactó muchísimo, pero como dice Jorge no es una película de denuncia social, sino que está contada como un cuento y de una forma un poquito más light. Aunque sin miedo a entrar en ningún tema. Pero no es una película que denuncie públicamente el tema de la trata de blancas o de la prostitución. Y es súper interesante de ver”. “Si, va más sobre este antihéroe que se redime -añade Verónica-. Ambos, Mario y Sara, reviven su pasado a través de su encuentro, ya que tienen muchos cosas en común”. “Me interesa mucho la parte emocional de los vínculos entre los tres –concluye China-. Mario es una persona que no suele vincularse con nadie y creo que los tres tienen en común esa cosa medio huraña, de estar cada uno en su mundo. A Sara no le ha quedado otra que aislarse y crearse su propio mundo dentro de tanta mierda. Por eso creo que los personajes de Mario y Sara evolucionan muchísimo a través de la película. Y es súper interesante ver esa evolución”. Foto del rodaje de 'Objetos' (Manolo Pavón) En la película también se habla de cómo la sociedad actual cada vez se está volviendo más individualista. “Creo que el personaje Mario refuerza esa idea –confiesa Álvaro-. Es un personaje que vive absolutamente solo y ensimismado. Está como apartado de la sociedad. No quiere tener contacto con nada de lo que le rodea. Creo que cada vez vivimos más de espaldas los unos a los otros, en lugar de favorecer el hecho de que todos juntos podemos funcionar mejor”. “Sí, hay que comunicarse y abrirse –añade Verónica-, porque no existimos como individuos. Somos una comunidad y al final los problemas del otro, por lo menos para mí, son también los míos. Todos nadamos en las mismas aguas y tenemos el mismo tipo de conflictos. Y estos personajes han creado una jaula de oro por decisión propia. Y en vez de pedir ayuda e intentar salir de esa cárcel, han decidido quedarse ahí. Hay gente que decide vivir aislado y protegido para no sufrir, cuando en realidad la vida conlleva ese dolor”. Foto del rodaje de 'Objetos' (Manolo Pavón)

El guionista trabajó en una oficina de objetos perdidos "La idea de la película –confiesa Jorge- nace del guionista Nacho López, y se basa en su propia experiencia, porque trabajó en un oficina de objetos perdidos de Pamplona, que montaban para San Fermines, como hace 15 o 20 años. Le llegaban cámaras de fotos, carteras, bolsos... y, de alguna manera, tenía que hacer de detective para encontrar a los dueños. Y de ahí surgió el personaje de Mario, que es un tipo que se obsesiona con encontrar los dueños de objetos. Lo que es muy complicado". Curiosamente, la realidad también imita a la ficción, como nos cuenta Jorge: “Hace poco leí una noticia sobre que en Nueva Zelanda encontraron una maleta antigua, en un anticuario, muy parecida a la que nosotros utilizamos en la película, con los cadáveres de dos bebés. O sea, que uno cree que está haciendo una ficción y de repente la realidad lo supera”. “Nosotros -continúa el director-, pasamos unos días en la oficina de objetos perdidos de Madrid. Hablamos con los funcionarios, recorrimos los almacenes y nos contaron muchas anécdotas que aparecen en la película, como que lo que más se pierden son paraguas; toda esa parte humorística”. “Pero en la oficina de objetos perdidos jamás se arregla nada –añade Álvaro-, esa es una licencia que hemos cogido para la película”. Jorge Dorado y Álvaro Morte ya habían trabajado anteriormente en éxitos como El embarcadero. “Fue muy fácil decir que sí a esta película –asegura Álvaro-, sabiendo que Jorge iba a estar detrás, que el guion venía de Nacho López, que la fotografía era de David Acereto, con el que también he trabajado. Hemos disfrutado muchísimo y sé que podemos ser sinceros el uno con el otro. Por ejemplo, hay un personaje que surgió porque pensé que Mario no debería estar solo en esa oficina de objetos perdidos. Se lo comenté a Jorge y se nos ocurrió un personaje mayor a punto de jubilarse. Es lo que se consigue trabajando con gente con la que sabes que puedes tener esa química y esa libertad”. Foto del rodaje de 'Objetos' (Manolo Pavón)