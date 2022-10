Hace tiempo que Olivia Wilde está en el foco medíatico, primero por su separación de Jason Sudeikis, después por su relación con Harry Styles, además de por su última película, Don't Worry Darling, donde ejercer de director y actriz. Ahora es su exniñera la que ha vuelto a poner en aprieto tanto a ella como a su exmarido. La que fuera su nanny dio una entrevista para el Daily Mail en la que hizo diferentes acusaciones sobre cómo vivió el la pareja su separación.

En primer lugar, aseguró que Olivia Wilde había sido infiel y había engañado a Jason Sudeikis mientras todavía estaban juntos. "Dejó de pasar tiempo en casa y su argumento fue que el trabajo era agotador y que como constantemente había contagios de coronavirus, pues no quería poner en peligro a sus hijos", señaló. ¿Cómo se tomó Jason Sudeikis la ruptura? Muy mal, todo según la versión de la niñera. "Un lunes por la mañana regreso de mi fin de semana libre y él estaba que no podía dejar de llorar. Yo no sabía todavía lo que había sucedido. Pero tras preparar a los niños, Jason subió, tomándose un café, pero aun llorando, y me dijo que Olivia lo había dejado", aseguró.

La ahora expareja ha unido fuerzas y ha tomado cartas en el asunto. Olivia Wilde y Jason Sudeikis han demandado a su exniñera por difamación. Los actores creen que "la campaña de acoso de dieciocho meses de duración contra nosotros, así como contra nuestros seres queridos, amigos cercanos y colegas", ha sido suficientemente dañina como para acabar en los tribunales.

De Mónica Cruz a Robert de Niro Olivia Wilde y Jason Sudeikis no han sido los únicos que han tenido problemas con su niñera. La actriz española Mónica Cruz fue demandada por su nanny Yajaira Paola Cruz por varios motivos, uno de ellos, por no darle de alta en la Seguridad Social. Yajaira se quejaba de las horas extra no pagadas y de las "vejaciones verbales". Fue supuestamente despedida cuando decidió reclamar sus derechos tras un año trabajando para la actriz. Finalmente, ambas llegaron a un acuerdo y Yajaira recibió 4000 euros. Mónica Cruz siempre negó tales acusaciones, incluso llegó a decir que su exempleada la había chantajeado. Robert de Niro tuvo que pagarle 30000 dólares a su niñera, que lo demandó por no pagarle las horas extra después de haber cuidado de su hijo Alexis Barry durante un año. Mariah Carey es otra celebrity que ha tenido varios problemas con el servicio doméstico. Su niñera Simonette Da Costa le reclamó un total de 88000 euros. Según su versión, Simonette debía estar disponible las 24 horas todos los días y le hacía trabajar 100 horas a la semana, sin abonarle las horas extra a su salario. Al parecer, Mariah acabó despidiéndola por los celos que le provocaba ver cómo sus hijos preferían a la niñera antes que a su propia madre. La niñera de Romeo Santos también demandó al cantante por no pagarle las horas extra. Ella aseguró que su contrato laboral no contemplaba descansos para comer e implicaba que apenas dormía cinco horas. Algo parecido le pasó a Halsey, que además fue demandada por su nanny por despido improcedente. Lo de Mel B y su marido fue un escándalo, aunque no tuvo nada que ver con el tema económico. Su niñera Lorraine Gilles confesó haber participado en tríos sexuales con el matrimonio. Unos encuentros que además fueron grabados en vídeo.