Matteo Garrone emocionó en el Festival de Cannes de 2018 con su enfoque humanístico de la violencia en Dogman, la película que La 2 y RTVE Play estrenan a las 22.09 horas. Una thriller dramático protagonizado por Marcello Fonte y Edoardo Pesce que retrata cómo el dueño de una peluquería canina a las afueras de Roma se deja influenciar por un delicuente local hasta que su vida se complica demasiado. Considerada una de las mejores joyas del cine italiano de todos los tiempos, se estrenó en el Festival de Cannes, donde compitió por la Palma de Oro y Marcello Fonte ganó el premio del festival al mejor actor.​ La historia se basa en hechos reales, concretamente en los que acontecieron en el famoso crimen del Canaro della Magliana, también conocido como el 'delitto del Canaro', un asesinato que conmocionó a Italia en 1988.

El delito del Canaro della Magliana, el crimen que inspiró la trama de Dogman

Pietro De Negri, conocido como el Canaro della Magliana, debe su apodo a la actividad de peluquería canina en la calle della Magliana, en la popular zona de Magliana Nuova en Roma, en el barrio Portuens. Saltó a la fama por el brutal asesinato del exboxeador aficionado Giancarlo Ricci en 1988. Originario de Cerdeña, cocainómano y condenado, De Negri fue cómplice de Ricci en un robo que había desembocado en su única detención mientras el boxeador, lejos de cualquier acusación, había dilapidado el botín. Sometido continuamente al acoso de su expareja, que le suministraba drogas y lo obligaba a pagar sobornos al son de amenazas y palizas, el Canaro había sido acosado por Ricci desde que le robó un equipo de música, exigiéndole 200 000 liras a cambio.

Pietro De Negri, conocido como el Canaro della Magliana Asesinó al exboxeador Giancarlo Ricci en 1988 RAI

El hecho, conocido como el 'delitto del Canaro', tuvo un gran impacto en la sociedad italiana por su particular brutalidad, ya que según el propio asesino, la víctima fue torturada durante mucho tiempo y mutilada varias veces: "Le enjuagué el cerebro con champú para perros. Le amputé los dedos, luego le corté las orejas, la nariz, los genitales. Le dije: ahora ya no eres ni siquiera un hombre. Se desmayó, quemé las heridas con gasolina para detener la sangre y lo devolví a la vida. Hablaba demasiado, seguía insultándome, así que le corté la lengua. Pero él no quería morir. Al final, le rompí la cabeza y le lavé el cerebro", dijo Pietro De Negri a la policía. Más tarde la autopsia desmintió esta versión: las mutilaciones se habían infligido post mortem. Según los médicos de la autopsia, el peluquero canino habría cometido todo esos actos únicamente en su cabeza por el delirio causado por las drogas y su afán de venganza.

De Negri llevó a cabo su venganza el 18 de febrero de 1988, día en el que convenció a Giancarlo Ricci para que se escondiera en una jaula de perros. A partir de las 15.00 horas, completamente drogado, De Negri empezó una tortura de siete horas con la música a todo volumen para tapar los gritos. Alrededor de las 22.00 horas, el asesino se deshizo del cadáver en el vertedero de Belluzzo en Portuense, donde lo roció con gasolina y le prendió fuego, teniendo cuidado de dejar intactas las yemas de los dedos para su identificación.

Pietro De Negri, condenado a 24 años de prisión El fin del Canaro della Magliana RAI

A la mañana siguiente, sobre las 08.00 horas, un hombre que llevaba su caballo a pastar descubrió el cuerpo sin vida de Ricci y en un primer momento la justicia italiana apuntó hacia un ajuste de cuentas en el ámbito del narcotráfico pero un amigo del boxeador, Fabio Beltrano, cambió el curo de la investigación, llevando al Canaro a su detención el 21 de febrero. El papel de Beltrano, de quien nunca se sospechó en su momento, fue revaluado como cómplice de Pietro De Negri por las contradicciones de su testimonio.

En el juicio De Negri fue diagnosticado con un trastorno paranoico debido a la intoxicación crónica por cocaína y salió de prisión un año más tarde, el 12 de mayo de 1989. Solo tardó una semana en ser internado de nuevo en un centro psiquiátrico y en ser condenado definitivamente a 24 años de cárcel. Salió de allí tras cumplir 16 años de la condena por buena conducta y volvió a vivir con su esposa y su hija bajo varias condiciones: no salir de casa de 21.00 a 07.00 horas, no frecuentar lugares de reunión y la prohibición de salir de Roma sin autorización. La última petición pública del Canaro della Magliana fue a la prensa: quiere ser olvidado.