Si no conocías el nombre de Jeffrey Dahmer y ahora no dejas de escucharlo gracias a Netflix, seguramente te preguntes cuál es su historia. Si ya has visto la famosa serie, probablemente querrás saber si se trata de una adaptación totalmente fiel a la realidad. ¿Cuál es la verdadera historia del carnicero de Milwaukee? Nació en esa misma ciudad, en el estado de Wisconsin, en mayo de 1960. Cuando él era un niño, su padre no pasaba mucho tiempo en casa y su madre había sido diagnosticada con una enfermedad mental. Dahmen empezó a mostrar interés por los animales muertos.

Su primer asesinato se produjo en 1978. Se trataba del autoestopista Steven Mark Hicks. Jeffrey Dahmer lo invitó a su casa y pasaron horas charlando, pero cuando Hicks se quiso ir, Dahmer le golpeó con una mancuerna para después acabar con su vida estrangulándolo. Diseccionó su cuerpo en el sótano y enterró los restos en el patio trasero. Él fue la primera de sus víctimas. Sus macabros méteodos fueron lo que más llamó la atención de los investigadores: desmembraba sus cuerpos, diluía las partes en ácido y después almacenaba los huesos que quedaban. Algunas veces, incluso se comía los restos.

Jeffey Dahmer, el asesino protagonista de la serie de Netflix GTRES GTRES

No fue hasta 1987 cuando cometió su segundo asesinato. Durante esos años, Dahmen había acudido a la universidad y también al ejército. Fue expulsado de ambas y se mudó a la casa de su abuela. Allí tuvo sus primeros encuentros sexuales con hombres y mató a otros tres. Su abuela acabó echándole de casa. Fue entonces cuando se mudó al apartamento de North 25th Street. Allí asesinó a otros doce jóvenes. Los conocía en un bar y les convencía para ir a su casa. Tracy Edwards fue su único superviviente, consiguió huir y avisar a la policía. Dahmer fue arrestado en 1991 y es ahí cuando se descubren todas las atrocidades que cometió.

¿Cómo murió Jeffrey Dahmer? El 28 de noviembre de 1994, Dahmer fue asesinado a golpes por Christopher Scarver, un compañero de prisión en la Institución Correccional de Columbia en Portage, Wisconsin. Para ello utilizó una barra de acero que tenía escondida para levantar pesas y que había sacado del gimnasio. No solo la utilizó para matar a Jeffrey Dahmer, hizo lo mismo con otro preso llamado Jesse Anderson. "Dios me dijo que lo hiciera", alegó Scarver después de acabar con sus vidas. Algunas teorías apuntan a que se trató de una venganza racial, que Scarver llevó a cabo aquellos asesinatos en nombre de la comunidad negra. Hay que recordar que muchas de las víctimas de Dahmer eran hombres negros. Anderson, por su parte, había acusado a dos hombres afroamericanos de la muerte de su esposa, cuando había sido él quien la había apuñalado. Christopher Scarver recordaba hace unos años cómo había sido compartir prisión con Jeffrey Dahmer. En una entrevista para el periódico New York Post en el año 2015, Scarver hizo estas declarciones: "Algunas personas que están en prisión están arrepentidas, pero él no era una de ellas".