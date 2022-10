En una charla tranquila y sosegada, Encuentros, el nuevo espacio de entrevistas en profundidad de La 2, ofrece su primer programa con el artista Antonio López (Tomelloso, Ciudad Real, 1936) como invitado. El pintor realista vivo más importante de nuestro tiempo conserva, a sus 86 años, la mirada de niño con la que nos ha enseñado a apreciar la belleza de lo cotidiano. A través de esos ojos que no dejan de mirar atrás para repensar sus primeros pasos en la vida y en el oficio que ardía en sus manos desde muy joven, descubrimos su vocación, su proceso creativo y sus experiencias.

La primera vez que Antonio López cogió un pincel para escurrir su talento en el óleo tenía solo 13 años. Su tío, el también pintor Antonio López Torres, supo guiarle hasta dar rienda suelta al genio que guardaba dentro. Un año después, ingresaba en la Escuela de Bellas Artes de Madrid, lugar donde enraizó su pasión y en el que también conocería a su compañera de vida, María Moreno.

Aunque suele enmarcarse su obra dentro del realismo, esta es una etiqueta que el pintor siempre ha reusado. No niega, sin emgargo, que "tiene una relación muy cercana con el mundo real" a la hora de volcarse en su obra.

La luz de Antonio, ¿quién fue la guía en el arte y en su vida?

Para entender la vida y obra de Antonio López es necesario hablar de una de las figuras esenciales en el grupo de los realistas madrileños, María Moreno. La mujer a la que Antonio conocería en sus años finales en la Escuela de Bellas Artes y quien se convertiría en su compañera de vida. Su obra quedó en buena medida ensombrecida por la de su marido, pero López pone en valor un talento que quizá no fue comprendido en su tiempo y que, incluso, él aprendió a entender más tarde.

Cómplice artística del pintor hasta su fallecimiento hace dos años, a los 87 años. “Era como una aficionada a la pintura, una persona que había nacido para pintar como mi tío, pero que no buscaba más. Ella no uso la pintura para subir, para sobrevivir o para ocupar un espacio. Para ella, lo primero era la persona y después su trabajo”, la describe Antonio.

“Nos fuimos a Guardamar del Segura, estuvimos un mes y medio pintando el mar antes de casarnos. Esa fue la primera vez que pintábamos juntos. Antes de eso, yo no sabía muy bien cómo pintaba. Cuando la vi nada más empezar, sentí que era una pintora con una gracia y un don natural verdaderamente extraordinario. Cuando veo los dos cuadros, notó como Mari iba con más corazón que yo. Esa parte afectiva, profunda, que tiene que ver con los sentimientos y no con la técnica es lo que hace la pintura de Mari única. Ofrece algo que tiene que ver con la santidad, con un instinto para encontrar el tono que no se aprende”, rememora con emoción el pintor en esta charla.