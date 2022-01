Antonio López pinta Barcelona per primer cop

Des de principis d'aquesta setmana, Antonio López va cada dia amb el seu cavallet a la muntanya de Montjuïc, concretament davant de l'entrada del Museu Nacional de Catalunya. Des d'aquesta talaia, pinzell en mà, el pintor manxec observa l'avinguda Maria Cristina i la plaça d'Espanya emmarcada per les dues torres venecianes de l'Exposició Internacional de 1929, i al fons l'entramat urbà i la muntanya del Tibidabo. Serà un dels tres retrats de Barcelona que té pensats, segons publica aquest dijous 'El País'. Pintarà una altra perspectiva de la ciutat des del Parc Güell i una tercera en la qual apareixerà la silueta de la Sagrada Família retallada en l'horitzó. El pintor ja ha rebut la visita d'algun admirador que s'ha desplaçat fins a la seva localització per a veure de prop com treballa.

"És una ciutat per a ser pintada" El 2018, Antonio López va expressar el desig de pintar Barcelona. Va ser una fotografia que va veure de la ciutat comtal la que li va enamorar: "Es veu Barcelona molt espessa, sense un sol bri de verd, i la mar al fons, amb una franja de cel grisa". Però, segons deia, encara no havia trobat el lloc des d'on pintar-la. El mestre hiperrealista és extremadament meticulós quan ha d'escollir el punt de vista, la llum i, fins i tot, l'hora exacte del dia que vol eternitzar en la seva obra. Per fer una de les seves pintures més reconegudes, la seva primera "Gran Via" de Madrid, s'hi va estar set anys, entre 1974 i 1981. Pintava a l'alba amb la llum de l'estiu. Deixava el llenç en un banc del mateix carrer i tornava l'endemà, o a l'any següent, o al cap de dos.