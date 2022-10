Pablo López ha confirmado su relación con un beso, ¿quién es la afortunada? No es la primera vez que se habla de la pareja. La noticia de su romance salió a la luz el año pasado. El cantante siempre ha preferido mantener su vida personal lejos de los focos. Sin embargo, y a pesar de su discrección, sus parejas siempre han suscitado mucho interés. Después de su ruptura con Laura Devesa, su novia de toda la vida, se vinculó al artista con otras mujeres, entre ellas, la cantante Miriam Rodríguez o Sara Carbonero, aunque él siempre lo desmintió. Estuvo saliendo con Claudia Nieto, hija del periodista Julio Nieto. Ahora parece que Pablo López vuelve estar enamorado, quien ha ocupado su corazón no es otra que Laura Rubio.

Las fotos hablan por sí solas. Pablo López y Laura Rubio han sido pillados besándose. La pareja asistió al partido de Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Shakhtar Donetsk el pasado miércoles. En las gradas del estadio Santiago Bernabéu disfrutaron del encuentro, muy cariñosos, sin prestar atención a las cámaras. Todo apunta a que la pareja lleva desde principios del 2021, cuando se les empezó a ver juntos. ¿A qué se dedica Laura Rubio? ¿Cómo se conocieron? Te contamos todo sobre la pareja de Pablo López.

El año pasado compartió escenario con el mismísimo Ed Sheeran en la gala de Los 40 Music Awards, donde hizo de corista. Lleva mucho tiempo sin publicar nada en sus redes sociales, pero no podemos perderle la pista a esta gran promesa. ¿Con qué nos sorprenderá próximamente?

¿Cómo se conocieron Pablo López y Laura Rubio?

Pablo López y Laura Rubio se conocieron en 2017 en un talent musical. El cantante se fijó en su voz y la eligió para formar parte de su equipo. No ganó, pero se quedó a las puertas. Laura Rubio logró llegar hasta la semifinal del concurso televisivo. Desde entonces, formaron un vínculo muy especial, aunque no fue hasta años después cuando decidieron salir juntos como pareja. Su amistad se transformó en algo más y hoy ya no se escoden.