Pablo López ha presentado el disco Un piano y una voz en 360 º desde la Maestranza de Sevilla en Tarde lo que tarde. “ Yo estoy con la sonrisa que me llega a las orejas porque aunque no lo creáis, esto es antipromoción realmente, pero yo no escucho esto normalmente”, ha contado cuando ha escuchado una de sus canciones de este disco en RNE.

"Son noches únicas, y más en este caso, que con lo peculiar de todo lo que pasó ese día, hace un poquito más de dos años, me entra la risa de que estas cosas sigan pasando, escuchar a la gente cantar de una, yo creo que es uno de los ecos más hermosos que hay en el mundo". En octubre de 2019 ofreció aquel concierto en el teatro sevillano que ahora se puede escuchar en un formato doble CD con DVD.

“Supone poder materializar una idea de las más bizarras y locas que hemos tenido en casa”. Su idea llevar lo que pasaba en su casa de entonces al escenario: “El piano estaba en el centro, como una declaración de intenciones. Vivía demasiado abandonado a la música total, para bien, y tenía gente alrededor siempre, otra que se sentaba al piano, discutíamos, hablábamos, crecíamos como seres humanos, fuimos niños y mayores a la vez y quisimos llevarnos eso literalmente al centro de un ruedo y nada más que al de la Maestranza. Venga a soñar a cualquier cosa”.

Un concierto para el que no hubo guion, “aunque hay gente que no se lo crea”: “salir y tocar lo que te ha inspirado”. Allí se pudieron escuchar canciones de Alejandro Sanz, Joan Manuel Serrat o Jorge Drexler, entre otras. Tocó lo que le salió del alma en aquel momento junto a alguna canción suya, unas canciones que las ha definido como “las protagonistas, junto a las 12 mil personas que había allí”.