Pablo López: una gira, una ex y un supuesto romance con Sara Carbonero

Pablo López regresa a la escena musical con una gira que le llevará por varias ciudades españolas. Pero en el ámbito personal también se encuentra en su mejor momento. En una entrevista para el programa Corazón, el cantante nos habla de la reconciliación con una de sus ex y de cómo se tomó su supuesto romance con Sara Carbonero.

"Reconciliados estamos siempre. No me aguanta nadie"

¿Con quién pasea Pablo López tan agustito? Puede que a los fans del cantante os resulta familiar. Se trata de Claudia Nieto, con quien estuvo saliendo hace 3 años. Aquello no cuajó pero viendo estas imágenes que se muestran en el vídeo que abre la noticia parece que las cosas pueden haber cambiado. ¿Habrá habido reconciliación?

Pablo López habla de ello para el programa: "Si reconciliados estamos. A mí no me aguanta nadie creo. Yo me llevo muy bien con todo el mundo la verdad, eso es bonito. Yo creo que nunca me tendré que cruzar de acera cuando vea a una persona, a una mujer y es lo mejor que tengo, las compañeras que he tenido y que tendré en el futuro. Son gente tan maravillosa que me aguanta en lo bueno y lo malo así que es bonito, ¿no?".