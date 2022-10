Atrevida, sensual, sexy, retro, punk… no hay estilo que se le resista a Blanca Suárez. La actriz es toda una influencer de moda y tendencias. Ha convertido el maquillaje y peluquería en toda una forma de expresión. Todos sus looks siempre tienen algo en común: personalidad.

Nos confiesa que la moda está muy presente en sus redes sociales y que son su fuente de inspiración: “Sigo maquilladores, peluqueros, estilistas, revistas de moda… y me voy haciendo carpetitas para inspirarme”. Pero no todo van a ser tutoriales de belleza y estilo en Instagram. La actriz nos revela que sus videos favoritos son los de gatitos.

Una sastrería desestructurada con la que sorprendio una vez más cumpliendo a rajatabla el dress code del evento Gtres

No hay alfombra roja en la que sus looks sean los más comentados del evento. Cada vez que aparece en un acto los fotógrafos saben muy bien dónde dirigir sus objetivos. Para su día a días e impone la comodidad, pero sin faltar su toque personal. La actriz nunca deja indiferente a nadie, ya sea con un estilo casual o con su peculiar estilo propio para saltarse un dress code: “Creo que, por suerte, desde hace bastante tiempo ya vivimos en una época para la moda bastante dorada de esplendor, creatividad… incluso manga ancha donde casi todo vale. Puedes ir a un evento y encontrarte con gente que ya no sigue el dress code a pies juntillas como tal. La moda también va de eso. Hay que permitirse una serie de licencias siempre y cuando tu estilismo sea lo suficientemente creativo como para saltarte algunas cosas”.

La actriz es camaleónica con sus looks, pero siempre con un estilo propio y mucha seguridad Gtres

Las melenas XXL son una de las tendencias de esta temporada por su gran feminidad Gtres

Blanca Suárez arriesga en las tendencias y nunca tiene miedo a experimentar, aunque cada vez es más consciente de la madurez de su estilo: “La moda de ahora es muy juvenil y muy juguetona, y yo no es que piense que me estoy haciendo mayor, aunque un poco si, lo que me pasa es que ahora estoy en otra fase que me veo rara. Se lleva mucho el estilo de los 90 y yo ya he vestido en ese estilo cuando estaba en los 90”.

Hace años confesó que soñaba con llevar un total look de Balmain, y con ese objetivo ya cumplido, ahora su lista de deseos está actualizada: “Me encantaría vestir de Yves Saint Laurent si de repente unos de sus monos de licra me quedaran como un guante y si me sentara como a Sienna Miller”.

Blanca con un maquillaje muy natural y estilo masculino Gtres

El maquillaje es una parte fundamental de sus looks. Siempre ha sabido experimentar sin sacrificar en ningún momento su belleza. Tiene plena confianza en una de sus mejores amigas: la maquilladora Natalia Belda. Una sesión de maquillaje las convirtió en el tándem perfecto, y en uno de sus secretos para brillar siempre en cualquier ocasión.

La maquilladora sabe mejor que nadie como es el rostro de la actriz y cómo sacarle el máximo partido en función de sus rasgos y potenciando cada uno de ellos. Las dos juntas decidieron hace años arriesgar, y Blanca fue de las primeras en lucir en la alfombra roja pedrería en los ojos, labios oscuros o utilizar dos colores diferentes de eyeliner. Tendencias que a día de hoy son muy utilizadas.

El peinado y los complementos son parte fundamental de sus estilismos Gtres

A Blanca Suárez le encanta probar cosas diferentes y divertirse... pero la clave de su éxito está en saber llevar lo que se pone y atreverse a llevarlo con seguridad. Para ella no hay reglas y cada look es una oportunidad para probar cosas nuevas. Solamente hay una exigencia: Sentirse cómoda con ello, sino prefiere no hacerlo. Su actitud es el mejor secreto para lucir con éxito cualquier look.