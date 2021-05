Blanca Suarez llevaba mucho tiempo sin verse tan de cerca con la prensa que el cuerpo le pedía lucir algo original. De ahí esa melena larga a lo Rapunzel con la que le hemos podido ver estos días. Porque la actriz de imagen entiende, pero su personalidad termina de enamorar y mucho: "Soy más sencilla de lo que se puede ver desde fuera. Soy igual de maja en chándal o con tacones", ha confesado en una entrevista para Corazón.

“Es importante mirarte al espejo y no dejarte llevar ni creer lo que dicen que soy, porque a lo mejor yo no soy esa, pues soy más simple y sencilla de lo que se puede ver desde fuera”, así quiere Blanca que la conozcamos. Además, ha confesado que siempre intenta “ser la mejor hija, la mejor hermana”, pero que “normalmente no suele dar pie con bola”.

Blanca ha demostrado con creces que es una mujer de armas tomar. Además, siempre lucha contra los estereotipos: “Me revuelvo y me revelo contra lo de que: con qué pintas ha ido a la compra a pasear al perro, soy igual de maja en chándal o con tacones”, confiesa.

Lleva dos años de relación con el actor Javier Rey: "Es un compañero maravilloso y mejor persona" Esos paseos en chándal o con tacones los da desde hace dos años de la mano de Javier Rey. Lo de mezclar trabajo y amor para la actriz es algo positivo. Además, también ha dedicado a Rey unas bonitas palabras: "Creo que es un compañero maravilloso, mejor persona y actor increíble, cómo no lo voy a elegir para trabajar".