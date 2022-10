Va a ser cierta la frase de que todos tenemos un doble en el mundo. María Castro se ha encontrado a la suya en Pamplona en plena gira de su función. La actriz atendió amablemente a una chica que se le acercó asegurando que todo el mundo le decía que se parecían mucho. No es la primera vez que le sucede, pero sí la primera que encontró a alguien tan semejante: "¡¡¡¡¡¡CASI ME DA UN PASMO!!!!!! La sensación de mirarse en un espejo, sin tener uno delante, me resultó un poco fantasmagórica incluso: mismo pelo, mismo rizo y color, misma sonrisa, misma altura y tipo, casi misma edad (37 años ella, 40 yo), dos hijos ambas, y mismos estudios universitarios (profes de educación física)…"



Paula Echevarría y Anne Igartiburu alucinan con la doble de María Castro "Separadas al nacer". El post de María Castro se ha llenado de comentarios de seguidores sorprendidos con el gran parecido de la actriz con esta desconocida de Pamplona. Anne Igartiburu y Paula Echevarría insinúan que podían ser hermanas. Máximo Huerta asegura que "Es muy fuerte el parecido. Yo la habría saludado!!!". Alejo Sauras, Toni Acosta, Itziar Castro, Lydia Bosch, Adriana Abenia, Octavi Pujades... todos han alucinado con la historia...¡Seguro que María prepara otro encuentro con su gemela!