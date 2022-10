Metrópolis ofrece un recorrido por Manifesta 14 Pristina, la bienal que empezó a distinguirse de otras grandes manifestaciones artísticas en sus dos ediciones anteriores, celebradas en Palermo y Marsella, respectivamente. Estas tres ediciones estuvieron precedidas por varios años de investigación sobre las necesidades y expectativas de los ciudadanos que se llevaron a cabo en estrecha colaboración con instituciones y colectivos locales. En un nuevo modelo curatorial, el comisario fue sustituido por mediadores culturales internacionales invitados para concebir y desarrollar proyectos junto a expertos locales.

En Pristina esta investigación arrancó en 2019 y estuvo dirigida, desde el principio, hacia la recuperación del espacio público para los habitantes; la puesta en valor y revitalización de lugares emblemáticos de la ciudad, muchos de ellos caídos en desuso; y la superación de las heridas abiertas por el largo conflicto entre Kosovo y Serbia que culminó en la guerra de 1999. En 2020 y 2021 respectivamente, la directora de Manifesta Hedwig Fijen invitó al arquitecto italiano Carlo Ratti y a la comisaria de exposiciones australiana y residente en Berlín Catherine Nichols, a incorporarse a los equipos de investigación urbanística y artística locales. El resultado de todos estos procesos se presenta bajo el lema it matters what worlds world worlds: how to tell stories otherwise / es importante qué mundos crean mundos: como contar historias de otra forma, y se materializa en propuestas de mejoras urbanísticas consensuadas con los ciudadanos y proyecta un puente entre pasado, presente y futuro de Kosovo, los Balcanes y el mundo, construido en base a nuevos modelos de narración colectiva, en la que participan, a partes iguales, más de cien artistas locales e internacionales.

MANIFESTA 14 Pristina

Una nueva visión urbanística

A lo largo de su historia, Pristina ha pasado por muchas épocas, predominantemente la otomana y la comunista, que aún se reflejan en el plano y la arquitectura de la ciudad. En las últimas dos décadas ha pasado por una fase de turbourbanismo llevado a cabo sin apenas planificación y sin tener en cuenta el espacio público. La necesidad de encontrar soluciones a esta situación formó parte de la candidatura de Pristina como sede de Manifesta. Una vez identificadas la necesidad de conectar centro y extrarradio, y la falta de espacio para uso público y de zonas verdes, y analizadas las costumbres y los deseos de los habitantes mediante asambleas y mapeos, CRA - Carlo Ratti Associati propusieron una serie de intervenciones temporales con opción de convertirse en permanentes. Las más destacadas consisten en la creación de un Corredor Verde a lo largo de la antigua vía de tren que unía Pristina y Belgrado, convertida en vertedero desde que cayó en desuso después de la guerra de 1999. Limpiada y provista de zonas con bancos y árboles constituye una ruta alternativa para llegar desde el centro a la antigua Fábrica de Ladrillos situada en el límite norte de la ciudad, que también ha sido revitalizada mediante una limpieza y la plantación de árboles. El mantenimiento de las nuevas instalaciones corre a cargo de los ciudadanos que, a lo largo de los 100 días de duración de Manifesta, pudieron también participar, de forma gratuita, en el taller de aprendizaje eco-urbano [Working on] Common Ground, impartido por el colectivo raumlabor berlin.

Corredor verde (CRA - Carlo Ratti Associati)

Intervenciones artísticas

Concebidas por Catherine Nichols en colaboración con el equipo curatorial local, las intervenciones artísticas parten de la historia y situación actual de los lugares intervenidos. En su performance Retomada (2022), Uýra Sodoma (1991, Brasil), dibujó con tierra las raíces de un árbol en la céntrica plaza Zahir Pajaziti Square para recuperar el espacio urbano para la naturaleza.

Retomada (2022), Uýra Sodoma (1991, Brasil)

Above Everyone (2022) de Alban Muja (1980, Kosovo) es una intervención en la azotea del antiguo centro comercial Gërmia Department Store que llama la atención sobre la desaparición de las viviendas sociales y la aparición de arquitecturas parásitas. La propuesta Swap keys (2022) de Luz Broto (1982, España) ha convertido el pequeño taller de cerrajería Çelësa Punues en un lugar de encuentro entre residentes y visitantes de Pristina que pueden citarse allí por internet para intercambiar las llaves de sus casas.

not a word not a thought not a... (2022) de Ugo Rondinone (1963, Suiza/EE.UU.).

El monumento gris dedicado a la hermandad y unidad instalado en 1961 en una plaza llamada ahora Adem Jashari Square en homenaje a un héroe del Ejército de Liberación de Kosovo, luce un nuevo vestido rosa y púrpura gracias a la intervención not a word not a thought not a need not a grief not a joy not a girl not a boy not a doubt not a trust not a lust not a hope not a fear not a smile not a tear not a name not a face not a time not a place not a thing (2022) de Ugo Rondinone (1963, Suiza/EE.UU.). La Biblioteca Nacional de Kosovo acoge, desde el 21 de junio, la Biblioteca RomaMoMa, una colección de libros de escritores romaníes o dedicadas a la cultura romaní promovida por el Instituto de Arte y Cultura Romaní Europeo.

La Biblioteca Hivzi Sylejmani ha sido transformada en el Centro de Práctica Narrativa, una institución de investigación interdisciplinaria, a la vez que centro comunitario y educativo, cuya permanencia durante cinco años Manifesta ha conseguido afianzar mediante un acuerdo con el Ayuntamiento de Pristina. Durante la celebración de la bienal ha sido sede de la mayoría de actividades paralelas y ha acogido los Amator Archives (2022), una instalación que combina documentos relacionados con la historiografía del amor pertenecientes a la colección de Werker Collective (Holanda) y documentos personales aportados por los ciudadanos de Pristina.

Tell me your Story (Chiharu Shiota, 2022)

En el Gran Hammam, edificio emblemático de la arquitectura otomana en desuso desde los años 60, Chiharu Shiota (1972, Japón/Alemania) presenta la poética instalación participativa Tell me your Story (2022), en la que junta, con hilos rojos, historias escritas por ciudadanos de Kosovo para evocar las voces que, en el pasado, resonaron en esta espacio. Lee Bul (1964, Corea del Sur) ha suspendido un enorme globo plateado encima del parking en el que se convirtió parte del icónico Palace of Youth and Sports después de ser arrasada por un fuego. Willing to be Vulnerable - Metallized Balloon V4 (2015/2020) alude al trágico accidente del Hindenburg para exponer la vulnerabilidad de los sueños y el fracaso de las utopías, y preguntar qué se puede salvar y aprender de ellos. En el tejado de otro de los edificios del complejo, Flaka Haliti (1982, Kosovo) ha instalado un andamio con cajas de luz elaboradas con material fotosensible encontrado en un hangar de las tropas alemanas de la KFOR. UNDER THE SUN – EXPLAIN WHAT HAPPENED (2022) evoca una puesta de sol que dialoga poéticamente con la intervención del letrero del Grand Hotel Prishtina situado en frente. Inaugurado en 1978 como típico gran hotel de la Yugoslavia socialista, fue perdiendo, una a una, las cinco estrellas de su letrero, que, a su vez, acabó apagándose. Para Manifesta, Petrit Halilaj (1986, Kosovo) lo ha vuelto a encender después de reordenar sus letras hasta formar, en albanés, la frase When the sun goes away, we paint the sky / Cuando el sol desaparece, nosotros pintamos el cielo (2022).

Cuando el sol desaparece, nosotros pintamos el cielo (Petrit Halilaj, 2022)

En su interior el hotel acoge una serie de otros proyectos artísticos, como Spider’s Envy [Zilia e Merimangës] (2022) de Genti Korini (1979, Albania), que instalada en dos habitaciones contiguas refleja la persecución política de artistas que se desviaron de la doctrina estética impuesta en la Albania socialista.

El gran esquema de las cosas

Manifesta 14 Pristina incluye también una gran exposición organizada en siete capítulos temáticos que se puede visitar recorriendo siete plantas de un ala del Grand Hotel en el que se emprendió y abandonó la renovación de las instalaciones. Bajo el título El gran esquema de las cosas, la muestra pone en diálogo a artistas locales e internacionales que afrontan y enfocan problemáticas similares y cuyas voces se juntan aquí en un relato coral alternativo.

El recorrido arranca con el capítulo donde los relatos atraviesan la tierra – sobre la transición, con trabajos de, entre otros, Vangjush Vellahu (1987, Albania/ Alemania), Emily Jacir (1972, Palestina/Italia) y Natasha Nedelkova (1993, Macedonia del Norte/Francia), que retratan las sociedades en estados de facto caracterizadas por traumas disruptivos, la incertidumbre, fuertes sentimientos nacionalistas y problemas identitarios. El segundo capítulo, titulado cada vez que abandonas tu tierra – sobre la migración, habla, a través de obras de Dineo Seshee Bopape (1981, Sudáfrica), Adrian Paci (1969, Albania/Italia) o Edona Kryeziu (1994, Alemania), del desplazamiento tanto forzado como voluntario de las personas, pero también de las restricciones que dificultan el libre movimiento de la mayoría de los ciudadanos de Kosovo.

Uno de los motivos de migraciones masivas recientes es la creciente escasez de agua, tematizada en el capítulo cuando hablamos del agua – sobre el agua mediante proyectos de Uýra Sodoma (1991, Brasil) o Jumana Manna (1987, Palestina/Alemania). El capitalismo, considerado el mayor responsable de esta situación, es retado, en la siguiente planta y bajo el título mercedes matrix– sobre el capital, en trabajos de Lúa Coderch (1982, Perú/España), Fitore Isufi Shukriu (1982, Kosovo) o Núria Güell (1981, España). El capítulo debería empezar diciéndote que siento – sobre el amor, gira en torno a lo que mucha gente considera el mejor remedio contra la actual división social, e incluye obras de Driton Selmani (1987, Kosovo), Artan Hajrullahu (1979, Kosovo) o Brilant Milazimi (1994, Kosovo). En boda verde con la tierra – sobre la ecología, artistas como Beth Stephens & Annie Sprinkle (1960/1954, EE.UU.), Doruntina Kastrati (1991, Kosovo) y Jakup Ferri (1981, Kosovo), invocan, además el amor a la naturaleza y a los seres no humanos . Finalmente, y aún no ha terminado la historia – sobre la especulación, plantea potenciales escenarios futuros imaginados por Nusret Salihamixhiqi (1931-2011, Kosovo), Laureta Hajrullahu (1997, Kosovo) o Mette Sterre (1983, Holanda).

La próxima edición de Manifesta se celebrará en verano de 2024 en Barcelona.