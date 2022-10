Una actriu, un actor i un director. Anna Castillo, Oriol Pla i Jaime Rosales són tres perfils diferents amb molt de renom a la nostra indústria cinematogràfica que s'han trobat en un mateix projecte: 'Girasoles silvestres'. Un film que s'estrena el 14 d'octubre a tots els cinemes.

Anna Castillo interpreta el paper de Júlia, la protagonista. Una dona que, davant problemes tan greus com els maltractaments, evita victimitzar-se i sempre busca solucions. A 'Punts de vista', l'actriu catalana la defineix com una noia que "tot i que a la pel·lícula la veureu una mica perduda, té moltes ganes de viure, de créixer, d'estimar i que l'estimin. Això sumat a què té dos nens petits, li dona molta força".

Durant el transcurs de la història, la protagonista coneixerà a tres homes amb els quals tindrà un vincle sentimental. Un d'ells està interpretat per Oriol Pla, qui assegura que "preparar-se un paper com aquest és molt excitant pel cervell i per la concepció d'un mateix, de la masculinitat".

Jaime Rosales, el director, considera que és un tema molt important de tractar en l'actualitat: "A mi em sembla que el tema de les relacions entre homes i dones en un moment com el d'ara en el que estan canviant els rols de parella és un tema molt pertinent".

Els tres formen un tàndem immillorable

Els dos protagonistes i el director tenen maneres molt diferents de treballar. Mentre que Jaime Rosales és una persona molt seriosa treballant, Anna Castillo busca ambients més distesos. Així i tot, la química és immillorable. L'actriu assegura que van fer molt de match els tres: "Jo tenia molts moments en els quals necessitava evadir-me i estar al meu món, després volia fer bromes... Jaime va navegar molt bé en les nostres necessitats".

El director creu que la clau està a escoltar als altres: "Jo puc venir amb una idea que pot ser dolenta. No es tracta d'imposar. El treball creix si tot és criticable, millorable i neix de la col·laboració".

Els inicis del rodatge no van ser fàcils per Oriol Pla. L'actor assegura que li reptava molt treballar amb Anna Castillo. De fet, li va arribar a dir al director que volia estar al seu nivell. L'actriu catalana diu que sentia el mateix, però que no acostuma a verbalitzar aquest tipus de coses: "Les meves inseguretats prefereixo gestionar-les jo i no fer-les gaire presents perquè no se'm mengin."

El que és clar és que entre els tres han fet un equip insuperable. Tot i que Jaime Rosales afirmi que no sap fer la pel·lícula ni l'escena que li toca, el treball que neix de la col·laboració, dels riures i del respecte acaba donant els seus fruits. Aquest 14 d'octubre s'estrena 'Girasoles silvestres' i, com ha dit Tània Sarrias a 'Punts de Vista', no us la podeu perdre.