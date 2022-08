RTVE.es estrena el tráiler de Girasoles silvestres, la séptima película de Jaime Rosales, que competirá por la Concha de Oro del Festival de San Sebastián. Rosales regresa a Donostia después de haber presentado Tiro en la Cabeza en la Sección Oficial, con la que obtuvo el Premio de la Crítica, y Petra en Perlas, tras haberla estrenado en Cannes. Se estrena en cines el 14 de octubre.

El film está protagonizado por Anna Castillo (Mediterráneo, Adú, Viaje al cuarto de una madre), que interpreta a Julia, una joven madre impulsiva y vital que busca el amor y lucha para proteger a sus hijos. Oriol Pla (Petra,Incerta Glòria), Quim Àvila (Pulseras Rojas), Lluís Marquès (Isla Bonita), Manolo Solo (El buen patrón, Tarde para la ira) y Carolina Yuste (Chavalas, Carmen y Lola) completan el reparto.

Julia, una joven de 22 años y madre de dos niños, se enamora de Óscar, un chico conflictivo con el que comienza una relación. A medida que pasan tiempo juntos, Julia empezará a plantearse si Óscar es la persona que realmente necesita a su lado, lo que la llevará a iniciar un viaje personal en busca de su felicidad y la de su familia.

Una mujer maltratada por la vida, pero que no ha perdido la esperanza

Rosales asegura que esta película se basa en una historia real: "Un reportaje fotográfico de una joven madre norteamericana atravesando tres relaciones está en el origen de esta película. Esa joven mostraba, a pesar de su corta edad, una madurez notable respecto a su compromiso con el cuidado de sus hijos. Las dificultades económicas y sociales a las que tenía que hacer frente no la desanimaban en su búsqueda del amor. Era una mujer que había sido maltratada y vilipendiada por la vida sin, por ello, haber perdido un ápice de esperanza y alegría. La historia de esa mujer se convirtió en la inspiración para la creación del personaje de Julia -una mujer que vive en la periferia de Barcelona- y del guion de Girasoles silvestres".

"En un momento de profunda transformación social, en el que los papeles de los hombres y las mujeres están redefiniéndose y en el que la sexualidad bajo todas sus formas está explosionando, la historia de Julia me ofrecía la posibilidad de abordar la problemática de las relaciones afectivas de una manera franca y directa" -añade el director-.

Fotograma de de 'Girasoles silvestres'

Sobre los actores, Jaime rosales nos comenta: "He tenido la suerte de haber contado con un extraordinario elenco, con Anna Castillo a la cabeza, y con un igualmente extraordinario equipo técnico, con Hélène Louvart en la fotografía y Eva Valiño en el sonido. Anna ha producido una Julia con un espectro emocional muy amplio. Su interpretación nos ha dejado un personaje memorable que va desde la alegría más genuina y contagiosa, a la desesperación más irredenta. Su invisible técnica le permite dominar escenas de fuerte contenido emocional, pero también escenas alegres y desenfadadas con los niños".



"Los tres actores que encarnan a los personajes masculinos han dado lo mejor de sí mismos -añade el director-. Merece especial mención Oriol Pla, con el que he vuelto a colaborar tras Petra y que se ha desvivido para componer un personaje muy alejado de su registro habitual. Su aterrador y, a ratos, tierno Óscar nos lleva a preguntarnos por qué a menudo elegimos las personas que menos nos convienen y por qué el amor nos juega tan malas pasadas. Quim Ávila ha impregnado de dignidad la fragilidad de su Marcos, un hombre supuestamente duro -un militar- que se desmorona emocionalmente ante la imposibilidad de cuidar a sus hijos. He disfrutado mucho viendo como se desplegaba el talento de un actor como Lluís Marqués, dando vida al personaje de un hombre cabal, firme y cariñoso, interpretado con gran contención y cercanía".

Fotograma de de 'Girasoles silvestres'

Rosales, responsable de Las horas de día, Premio de la Crítica del Festival de Cannes, La Soledad, Goya a la Mejor Película y al Mejor Director, Tiro en la Cabeza, Premio de la Crítica del Festival de San Sebastián, Sueño y Silencio, Hermosa Juventud o Petra, firma el guion junto a Bárbara Díez. Ha rodado en 35mm con la directora de fotografía Hélène Louvart (La hija oscura, Nunca, casi nunca, a veces, siempre) con quien ha vuelto a colaborar tras Petra.

La película está producida por Fresdeval Films, A Contracorriente Films, Oberon Media y Luxbox (Francia), con la participación de RTVE, TV3 y Movistar+ y con la financiación del ICAA, ICEC y Media Creative. La película se estrenará el próximo 14 de octubre.