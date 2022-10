Seis semanas antes de que la muerte de Marilyn Monroe conmocionase al mundo entero, el objetivo del fotógrafo estadounidense Bert Stern logró capturar las últimas instantáneas de la actriz. Fue una de las últimas personas que la vio con vida, pero su testimonio sobre aquel momento desapareció para siempre este martes tras el fallecimiento de Stern este 4 de octubre, a los 82 años.

La película Blonde, interpretada por una aclamada Ana de Armas, ha devuelto a la actualidad todo el universo que giraba entorno a la actriz. Su iconografía, sus películas, el retrato público que ofrecía en la gran pantalla y los más íntimos secretos de aquella joven llamada Norma Jean vuelven a salir a la luz. Uno de ellos, la sesión fotográfica más íntima ofrecida por Marilyn.

El veto de Marilyn Monroe a Stern

Tras finalizar la sesión y revelar los negativos, Marilyn no quedó contenta con la exposición que podían suponerle aquellas fotos. Veto el reportaje para Vogue e, incluso, llegó a tachar algunas de las fotografías que le mostró Stern. Desgraciadamente, de nada sirvió su negativa.

Tras su muerte, las fotografías, denominadas La última sesión, dieron la vuelta al mundo para poner de manifiesto a una Marilyn completamente al desnudo y sin tapujos. Vogue terminó publicando varias de aquellas instantáneas, publicadas en 1982 en los libros "The Last Sitting" y "The Complete Last Sitting", editados en 2000. Fue su particular forma de mantener viva la leyenda, convertido en un icono inmortal.